Celec presenta una denuncia contra ATM por el fallido proyecto termoeléctrico Esmeraldas III

La Corporación Eléctrica del Ecuador <b>(Celec)</b> presentó una denuncia por presunta<b> delincuencia organizada</b> en contra de la empresa uruguaya <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/empresa-uruguaya-austral-cargo-instalar-91-megavatios-termoelectricos-esmeraldas-IJ9478965 target=_blank>Austral Technical Management</a>, que tenía a su cargo la<b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/termoelectrica-esmeraldas-atm-generadores-KH10533898 target=_blank></a> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/empresa-uruguaya-austral-cargo-instalar-91-megavatios-termoelectricos-esmeraldas-IJ9478965 target=_blank></a> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/progen-falta-megavatios-apuros-apagones-JX9473658 target=_blank></a>