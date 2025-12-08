Economía
08 dic 2025 , 22:00

Celec presenta una denuncia contra ATM por el fallido proyecto termoeléctrico Esmeraldas III

ATM abandonó el proyecto sin explicar el porqué. El Gobierno ya pagó USD 71 millones.

   
  • Celec presenta una denuncia contra ATM por el fallido proyecto termoeléctrico Esmeraldas III
    Lugar donde debería funcionar el proyecto termoeléctrico Esmeraldas III.( Televistazo )
Fuente:
propia
user placeholder

Juan Pinchao
Canal WhatsApp
Newsletter

La Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) presentó una denuncia por presunta delincuencia organizada en contra de la empresa uruguaya Austral Technical Management, que tenía a su cargo la instalación de 91 megavatios termoeléctricos en el proyecto Esmeraldas III y no lo ha hecho.

Dicho proyecto debía estar listo a finales de 2024 para atenuar los apagones, pero ante los constantes problemas se aplazó para enero 2025. Tampoco se concretó la entrega de energía.

LEA: Proyecto Esmeraldas Tres: Ecuador pagó USD 71 millones por generadores que no sirven

En junio 2025, la Comisión Nacional Anticorrupción denunció que los motores que se trajeron son incompatibles con el Sistema Eléctrico Ecuatoriano. Es decir, no se podían usar.

El contrato fue suscrito por USD 89 millones, de los cuales el Gobierno ya pagó USD 71 millones. Sin embargo, ATM abandonó el proyecto sin explicar el porqué.

LEA: La empresa uruguaya Austral está a cargo de instalar 91 megavatios termoeléctricos en Esmeraldas

Al respecto, Celec informó que está a la espera del pronunciamiento de arbitraje de fondo que sustancia ante la Cámara de Comercio de Quito.

Austral es otro de los proyectos termoeléctricos fallidos del Gobierno, el cual se suma a Progen, que tampoco pudo entregar los 150 megavatios ofrecidos.

LEA: 241 MW de Progen y Austral están en duda para evitar apagones en Ecuador

Temas
Delincuencia organizada
Denuncia
proyecto energético
motores termoeléctricos
CELEC
ATM
Esmeraldas
Noticias
Recomendadas