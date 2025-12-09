Economía
09 dic 2025 , 10:12

El alza del salario básico unificado estaría entre USD 11 y 15, explicó el ministro del Trabajo, Harold Burbano

Lo dijo al final de la reunión del Consejo Nacional del Trabajo y Salarios que se realizó este 9 de diciembre. Espera que el tema se defina esta o la próxima semana.

   
    El ministro del Trabajo, Harold Burbano, al final de la reunión. ( Adriana Bermeo / Ecuavisa )
Este 9 de diciembre de 2025 se realizó la reunión del Consejo Nacional del Trabajo y Salarios para definir el valor del incremento del Salario Básico Unificado (SBU) en Ecuador para el año 2026.

En el encuentro participan representantes de los gremios de trabajadores y empresarios del país. La idea es llegar a un acuerdo para fijar el alza del sueldo básico, que actualmente se encuentra en USD 470. Harold Burbano, ministro de Trabajo, destacó que la cita de hoy fue muy productiva, más cuando se escucharon las propuestas de cada uno de los sectores involucrados.

Contó que hubo dos propuestas, dentro del rango, que fueron muy prudentes y él las planteó anteriormente, de entre USD 10 y 20. La primera del sector productivo de USD 8 y USD 19 de los trabajadores.

Ante eso, se hizo un ejercicio técnico de la aplicación del artículo 118 del Código del Trabajo. "Es lo que a mí me llevaría a motivar, de ser el caso no consentido de que tengamos que fijar el salario básico, de manera impositiva, en un rango de entre USD 11 y 15 dólares".

Esto, tomando en cuenta la inflación acumulada de este año más el índice de precios al consumidor, de 2026, que planteó el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) que va entre 2,51% y 3,20%. "Les he planteado a los dos sectores que hagamos un ejercicio de análisis técnico y humano".

Se trató la propuesta del ministro de Trabajo de buscar un punto medio entre los 11 y 15 dólares. Por eso, "el resultado de esta reunión fue bastante adecuado, estamos yendo hacia una buena perspectiva de un acuerdo. No hay gran diferencia entre estos rangos. Creo que en la siguiente reunión de esta semana o máximo en la próxima ya se tendrá definido (el tema)".

El cronograma de reuniones durará hasta el 20 de diciembre, pero Burbano espera que todo se defina antes de esa fecha, porque el país necesita un mensaje de paz entre el sector productivo y trabajadores.

María Paz Jervis, presidenta Ejecutiva de la Cámara de Industrias y Producción (CIP), indicó que cada uno de los sectores plantearon sus cifras desde una perspectiva técnica. Por eso, la prioridad es llegar a un acuerdo y respetar la ley. "Siempre defenderemos la rigurosidad de los números".

Resaltó que ya hay un primer acuerdo y existe la voluntad de llegar a un incremento. Ahora, habrá más sesiones para llegar a esa cifra que tanto anhelan ambas partes. Está dispuesta a conversar y lograr acuerdos. La idea es no afectar los índices de empleo del país.

La siguiente reunión se realizará en los próximos días.

¿Sabías que?
Art. 118. Consejo Nacional de Trabajo y Salarios.- Es el órgano tripartito de carácter consultivo y técnico del Ministerio rector del trabajo, que tendrá a su cargo el diálogo social sobre políticas de trabajo. El Ministerio rector del trabajo emitirá la normativa secundaria necesaria para su organización y conformación, así como para la adecuada aplicación de lo señalado en este artículo.

Montos anunciados con anterioridad

El pasado 27 de noviembre, Burbano indicó que el salario básico unificado de 2026 incrementará entre USD 10 y USD 20. "Creo que el mensaje que hay que darle al país en este momento es que va a haber un incremento salarial del salario básico".

Describió que, para tomar esta decisión, evalúan varios índices macroeconómicos, como el crecimiento económico, la prospectiva de crecimiento del próximo año y la inflación.

Burbano también enfatizó que busca ser prudente al referirse al alza del SBU, porque busca que los sectores de empleadores y empleados tengan un consenso para fijar este monto, algo que no ocurre desde 2016.

"El momento en el que tú lanzas una cifra puede generarse inestabilidad en diferentes partes", comentó.

