Bancos de inversión evalúan el impacto político del referéndum y consulta popular en Ecuador

A 10 días de la <a href=https://www.ecuavisa.com/consulta-popular-2025-ecuador>consulta popular</a>, bancos de inversión como <b>JP Morgan y Barclays evalúan el escenario político de Ecuador</b>. Ellos, en sus lecturas, señalan que el plebiscito con temas de seguridad, polít<b></b> <a href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/paquetes-electorales-exterior-despachado-consulta-popular-EK10382420></a> <a href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/kristi-noem-salinas-potencial-base-militar-IK10384095></a> <a href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/referendum-consulta-pregunta-bases-militares-extranjeras-ecuador-HF10377198></a> <a rel=nofollow noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/consulta-referendum-2025-ecuador-campana-mapa-politico-IH10358880 target=_blank></a> <b></b> <a href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/daniel-noboa-pide-licencia-consulta-popular-GK10381340></a>