Bancos de inversión evalúan el impacto político del referéndum y consulta popular en Ecuador

A 10 días de la consulta popular, bancos de inversión como JP Morgan y Barclays evalúan el escenario político de Ecuador.

Ellos, en sus lecturas, señalan que el plebiscito con temas de seguridad, política y una posible asamblea constituyente es clave para el gobierno del presidente Daniel Noboa.

Ambas entidades coinciden también en que, aunque las mediciones favorecen al oficialismo, esos datos deben ser tratados con cautela por los errores históricos de los encuestadores.

Según Barclays, un acuerdo con Estados Unidos para una base militar sería visto positivamente por mercados que observan con atención la situación fiscal del país, que es estable, aunque el déficit sea desafiante, ya que las reservas internacionales se encuentran en sus máximos históricos.

Otro punto de encuentro de los informes de la banca de inversión es que el eje de la consulta es la asamblea constituyente. De hecho, Barclays considera que, incluso en el escenario de una derrota en esa pregunta, el presidente Noboa tiene las herramientas para impulsar desde la Asamblea Nacional, que controla, reformas graduales.

Económicamente, consideran que un no no es una mala noticia: se evitarían dos procesos electorales en hasta 18 meses, se reducirían las incertidumbres y se permitiría que el gobierno se enfoque en lo económico.

JP Morgan ve el referéndum como una prueba clave para que Noboa consolide su poder, aunque no descartan que una próxima asamblea constituyente se incline hacia la izquierda.

Asimismo, plantea que la incertidumbre sobre el resultado de ese proceso limitaría la llegada de inversiones al país en el corto y mediano plazo.

Son los escenarios. Estas entidades creen que, independientemente del resultado, el clima de incertidumbre se mantendrá, que son las acciones concretas las que generarán confianza, y señalan que esa dinámica el presidente Noboa la tiene bastante clara.