Todo lo que debe saber sobre el referéndum y consulta popular 2025

Ecuador se alista para una nueva jornada electoral. El domingo 16 de noviembre de 2025, los ciudadanos acudirán a las urnas para decidir si aprueban o no las cuatro preguntas planteadas por el presidente Daniel Noboa en el referéndum y consulta popular 2025. El Consejo Nacional Electoral (CNE) recordó a la ciudadanía los requisitos, horarios, restricciones y sanciones que regirán durante el proceso electoral, con el objetivo de garantizar un desarrollo ordenado, seguro y transparente. LEA: El CNE informa que la impresión de las papeletas tiene un avance del 30 % El voto es obligatorio para los ecuatorianos de entre 18 y 65 años, mientras que es facultativo para los mayores de 65 años, los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en servicio activo, y los jóvenes de 16 y 17 años. Las juntas receptoras del voto funcionarán en las unidades educativas designadas como recintos electorales, que abrirán sus puertas a las 07:00 y atenderán hasta las 17:00. Luego de ese horario, se cerrarán los recintos y los miembros de mesa iniciarán el conteo de votos conforme al procedimiento establecido por el CNE. Los ciudadanos pueden consultar su lugar y mesa de votación en la página web oficial del Consejo Nacional Electoral, ingresando su número de cédula y fecha de nacimiento. El sistema mostrará el recinto y la mesa asignada a cada votante. Los únicos documentos válidos para sufragar son la cédula de ciudadanía física o pasaporte también físico. El CNE confirmó que se podrá votar con cédulas caducadas, a fin de garantizar la participación ciudadana. LEA: En menos de dos años, Ecuador irá cuatro veces a las urnas

Prohibiciones y Sanciones

El Código de la Democracia establece varias prohibiciones y sanciones que estarán vigentes antes y durante la jornada electoral, con el propósito de mantener el orden y la neutralidad del proceso. Desde las 23:59 del jueves 13 de noviembre hasta las 17:00 del domingo 16 de noviembre, regirá el silencio electoral en todo el país. Durante este período está prohibida la difusión de propaganda política, encuestas, sondeos, opiniones o cualquier contenido que pueda influir en la decisión de los votantes. Tampoco se permiten mítines, concentraciones ni distribución de material de campaña. Quienes incumplan esta norma deberán pagar una multa de 235 dólares, equivalente al 50% del Salario Básico Unificado (SBU). Está además prohibido generar disturbios o alterar el normal desarrollo del proceso electoral en los centros de votación. Las personas que incurran en estas acciones serán sancionadas con una multa de 235 dólares, y en casos graves, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas podrán aplicar medidas adicionales, como detenciones o desalojos, para restablecer el orden. Durante la jornada está prohibido el porte de armas blancas o de fuego. Las sanciones por incumplir esta norma varían entre 11 y 20 salarios básicos, es decir, entre 5 170 y 9 400 dólares, e incluso podrían incluir la suspensión de derechos de participación política por un período de seis meses a dos años. Si el arma no cuenta con permiso legal, el caso será remitido a la Fiscalía General del Estado. LEA: Ecuador es el país con más consultas populares en América Latina desde el año 2000 El uso de teléfonos celulares o dispositivos electrónicos también estará restringido durante la jornada electoral. Esta medida aplica a los votantes y a los miembros de las juntas receptoras del voto a partir de las 17:00, durante el escrutinio, excepto para un integrante designado para realizar los cálculos de las actas. El incumplimiento puede acarrear multas de entre 9 870 y 32 900 dólares, además de la posible pérdida de derechos políticos, conforme lo establece el Código de la Democracia. La Ley Seca entrará en vigencia desde el mediodía del viernes 14 de noviembre hasta el mediodía del lunes 17 de noviembre. Durante este periodo estará prohibida la venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas en todo el país, tanto en espacios públicos como privados. Quienes incumplan esta disposición deberán pagar una multa de 235 dólares, y la misma sanción se aplicará a las personas que acudan en estado de embriaguez a los recintos electorales. La Policía Nacional será la encargada de hacer cumplir esta norma mediante operativos y controles. El voto es obligatorio, y quienes no acudan a sufragar el 16 de noviembre sin una causa justificada deberán pagar una multa de 47 dólares, equivalente al 10% del SBU. Están exentos de esta sanción quienes enfrenten una calamidad doméstica grave, como el fallecimiento de un familiar directo, ocurrida en los ocho días previos o el mismo día de las elecciones. También se exime a las personas que ingresen o salgan del país el día del sufragio o que se encuentren fuera del territorio nacional. LEA: Richard Gómez, vocal de los asegurados, renunció al Consejo Directivo del IESS El CNE recomienda además no ingresar alimentos a los recintos electorales, con el fin de mantener la limpieza y el orden durante la jornada. Aunque no se establece una sanción económica específica, las autoridades pueden solicitar el retiro de los alimentos o, en casos extremos, considerar la acción como una alteración del orden. Las autoridades electorales hacen un llamado a la ciudadanía a participar de manera responsable y pacífica en el proceso del 16 de noviembre de 2025. El CNE insiste en que el cumplimiento de las normas, horarios y restricciones es fundamental para garantizar la transparencia, fortalecer la democracia y asegurar que la voluntad popular se exprese libremente en las urnas.

Estas son las preguntas del referéndum y consulta popular 2025

La papeleta electoral se divide en dos secciones, la primera de color celeste son las tres preguntas de referéndum y la segunda parte de color Naranja es la pregunta de consulta popular. Las preguntas por referéndum son:

Eliminación de la prohibición para instalar bases militares extranjeras

Eliminación de fondos públicos a organizaciones políticas

Reducción del número de asambleístas







Pregunta de Consulta Popular