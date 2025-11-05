Consulta popular y referéndum 2025 | Por ahora, la campaña es más visible en redes sociales que en territorio

Los asambleístas de ADN son quienes han tomado el liderazgo en la campaña por el Sí en la consulta popular y referéndum 2025.

Además de una marcha en Quito y otros eventos el fin de semana, cada uno ha hecho recorridos por diferentes zonas del país. Los promocionan en redes sociales.

Sus rostros son los más visibles promoviendo un voto Sí general con pocos mensajes específicos. Por ejemplo, contra la Constitución o sobre el apoyo internacional para la lucha contra la inseguridad.

