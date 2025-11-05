Política
05 nov 2025

Consulta popular y referéndum 2025 | Por ahora, la campaña es más visible en redes sociales que en territorio

Los eventos masivos aún están a la espera. El oficialismo tomar fuerza con la presencia de Daniel Noboa.

   
Los asambleístas de ADN son quienes han tomado el liderazgo en la campaña por el Sí en la consulta popular y referéndum 2025.

Además de una marcha en Quito y otros eventos el fin de semana, cada uno ha hecho recorridos por diferentes zonas del país. Los promocionan en redes sociales.

Sus rostros son los más visibles promoviendo un voto Sí general con pocos mensajes específicos. Por ejemplo, contra la Constitución o sobre el apoyo internacional para la lucha contra la inseguridad.

Campaña por el No

La campaña por el No tampoco ha tenido eventos o recorridos masivos, más allá del fin de semana. Este lunes, en Guayaquil, activaron una consulta simbólica por el No como parte de su promoción.

Su trabajo también se centra en redes sociales, incluso utilizando Inteligencia Artifical. Emiten mensajes directos contra el Gobierno. Quienes sí están inscritos para la campaña como Unidad Popular, UNE Conaie y Pachakutik critican la instalación de una Asamblea Constituyente.

Acciones por el Sí y el No

Conaie y organizaciones sociales hablan de una minga para trabajar por el No.

En el , se espera todavía consolidar su promocion con la figura del presidente Daniel Noboa, quien anunció que podría tomar licencia desde este jueves para la campaña.

