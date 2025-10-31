La noticia a fondo
Annabell Verdezoto
31 oct 2025 , 06:00

El mapa político de Ecuador se reconfigura por el Sí y No de la Consulta Popular y el referéndum

El Consejo Nacional Electoral autorizó 16 organizaciones políticas y sociales para campaña. 10 van por el NO en dos o más preguntas y el resto por el SÍ, incluyendo el movimiento oficialista.

    El 1 de noviembre arranca oficialmente la campaña por el SÍ o NO en la Consulta Popular y Referéndum 2025.
    A un día de que arranque oficialmente la campaña por el SÍ y NO en la Consulta Popular y referéndum, son 10 organizaciones políticas y seis sociales, las autorizadas para promover su postura ante los votantes. La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) Diana Atamaint publicó en redes sociales las entidades calificadas.

    La campaña durará desde el 1 hasta el 13 de noviembre. De acuerdo a la información del CNE, las organizaciones políticas autorizadas son: Centro Democrático, Unidad Popular, Sociedad Patriótica, Pueblo Igualdad y Democracia (PID), Revolución Ciudadana, ADN, Amigo, Partido Socialista, Pachakutik, Democracia Sí y CREO.

    Mientras que en la categoría de sociales, entran en juego la Conaie, la Unión Nacional de Trabajadores, Amaru, la Unión Nacional de Educadores y la Confederación Nacional de Comunas.

    Otras organizaciones, como el Partido Social Cristiano (PSC) o Izquierda Democrática no se inscribieron para hacer campaña. No obstante, desde el PSC se ha comunicado en redes sociales su postura sobre las bases extranjeras, la disminución de legisladores o una Asamblea Constituyente.

    Aunque la mayoría concentra su sede principal en Quito o Guayaquil, los últimos comicios presidenciales y el paro nacional permiten dar un vistazo del mapa político de cara al siguiente balotaje.

    De acuerdo a los resultados de las elecciones en abril, el correísmo alcanzó mayoría de votos en Esmeraldas, Sucumbíos, Manabí, Los Ríos y Santa Elena. Dicho movimiento político está impulsando el NO para los comicios.

    Sin embargo, el CNE resolvió que puede hacer campaña por el NO para la Asamblea Constituyente y la reducción de asambleístas, planteada en el referéndum. El movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) obtuvo el respaldo en el resto del país: 19. Así se posicionó Daniel Noboa como presidente para el periodo 2025 - 2029.

    Justamente el Ejecutivo impulsó la Consulta Popular y referéndum por lo que van por el SÍ en las cuatro preguntas en la papeleta para el 16 de noviembre. Una de las motivaciones para plantear una Asamblea Constituyente, según el decreto presidencial 153, es la creación de una nueva Carta Magna, aunque el contenido de la misma aún no ha sido dicha a detalle por el Mandatario.

    En las elecciones presidenciales 2025, Daniel Noboa obtuvo votos favorables en 20 provincias.

    Otros movimientos que respaldan el SÍ en la consulta y referéndum son CREO y Amigo. Según la información del CNE, parcialmente hay otras organizaciones que harán campaña por el SÍ pero solo en una o dos preguntas.

    Por ejemplo Sociedad Patriótica -con sede principal en Quito- va por el SÍ en el referéndum sobre las bases militares extranjeras y en la consulta sobre la Asamblea Constituyente. En el resto apoya el NO.

    En cuanto a las organizaciones sociales, Amaru apoya el SÍ en la Consulta Popular y en dos preguntas del referéndum. Mientras que la Confederación Nacional de Comunidades solo hará campaña por el SÍ para la Asamblea Constituyente y la reducción de asambleístas.

    Las elecciones presidenciales y el paro nacional que duró un mes y dejó pérdidas por unos USD 80 millones, deja ver también un panorama político respecto a la postura del NO. Aunque las movilizaciones convocadas por la Conaie iniciaron por la eliminación del subsidio al diésel, los reclamos de los movimientos indígenas aumentaron hasta pedir que no haya Consulta Popular.

    Los puntos críticos de las movilizaciones fueron en Imbabura, Cotopaxi, Cayambe, en Pichincha y Azogues (Ver mapa). La Conaie -de acuerdo al CNE- va por el NO en las preguntas de las bases militares y el financiamiento de los partidos políticos. No hará campaña sobre la reducción de asambleístas y también apuesta por el NO para la Asamblea Constituyente.

    En un escenario similar, Pachakutik va por el NO en las cuatro interrogantes planteadas en la papeleta. En las elecciones presidenciales, la organización política tuvo a Leonidas Iza como candidato y en la primera vuelta, obtuvo los votos de Pujilí y Saquisilí en Cotopaxi, Alausí, Guamote y Colta en Chimborazo, y Yacuambi en Zamora Chinchipe.

    La Conaie y Pachakutik harán su campaña por el NO en la Consulta Popular y referéndum. Las organizaciones ya delinean sus estrategias en territorio.
    La Conaie y Pachakutik harán su campaña por el NO en la Consulta Popular y referéndum. Las organizaciones ya delinean sus estrategias en territorio.

    Las estrategias de algunas organizaciones políticas para la campaña

    Aunque la campaña oficialmente arranca el sábado 1 de noviembre de 2025, algunos movimientos políticos y sociales han aprovechado el espacio en las redes sociales o medios de comunicación para exponer su postura sobre el SÍ o el NO. Uno de ellos es el mismo movimiento oficialista ADN.

    El presidente Daniel Noboa ha estado más activo en eventos públicos y desde el Gobierno se han ofrecido incentivos, bonos, becas y programas denominados Firmes con Noboa para la reactivación en zonas afectadas por las recientes movilizaciones. Incluso hubo un concierto gratuito, que según el Ministerio del Ambiente, congregó a 70 000 espectadores.

    De hecho, los asambleístas del oficialismo, el pasado 22 de octubre, anunciaron que solicitarán licencia para hacer campaña en territorio. Ecuavisa.com consultó a Esteban Torres sobre la estrategia de campaña. Dijo que aún no había detalles pero que saldrán a ganar en las urnas.

    Por su parte, Eitel Zambrano, presidente del Movimiento CREO, señaló vía Whatsapp que al estar en una campaña corta, se están enfocando en el posicionamiento de sus mensajes en medios digitales y radios. Además analizan activaciones en ciudades estratégicas como Guayaquil, Quito, Ambato, Cuenca, Manta y Machala.

    Unidad Popular va por el NO en las cuatro preguntas. El presidente del movimiento, Geovanni Atarihuana, dijo que se enfocan en develar las intenciones de Noboa respecto a la Consulta Popular y referéndum. Su estrategia apunta a "demostrar que ninguna de las preguntas solucionarán los problemas urgentes de la gente". Para ello, se concentra en el debate directo, medios de comunicación, territorio y redes sociales.

    Por su parte Pachakutik también alista sus acciones en territorio para promover el NO. Aunque todavía no hay mayor detalle, sus dirigentes como Guillermo Churuchumbi ha dicho públicamente su rechazo a la instalación de bases militares extranjeras en el país. También dijo que en una eventual Asamblea Constituyente se pretendería quitar las frecuencias a los medios comunitarios.

