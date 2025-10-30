Consulta popular y referéndum: a vísperas de la campaña, Daniel Noboa da entrevistas, bonos y créditos

Desde mediados de octubre, la figura de la vocera Carolina Jaramillo ha pasado a un segundo plano. En su lugar, el presidente Daniel Noboa aumentó la frecuencia de sus actividades públicas y entrevistas en medios de comunicación para reforzar su mensaje sobre la Consulta Popular y Referéndum 2025. Así, Noboa marcó un cambio en su dinámica que coincide con la víspera de la campaña electoral y el fin del paro nacional que se concentró en Imbabura. De hecho, al día siguiente del comunicado de la Conaie anunciado el fin de las movilizaciones, Noboa dio una entrevista en CNN. Aprovechó el espacio para expresar su confianza en que la ciudadanía respaldará en las urnas la conformación de una Asamblea Constituyente encargada de redactar una nueva Constitución.

Aseguró que la población apoyará las preguntas que formarán parte de la próxima consulta popular y referéndum, entre ellas la relacionada con la instalación de una base militar extranjera en el país. Anteriormente, la mayoría de anuncios lo daba la vocera Jaramillo. Pero los lunes 20 y 27 de octubre, no dio la habitual rueda de prensa. La primera fecha coincidió aún con la tensión por el paro nacional y las críticas por la prohibición del ingreso del periodista Enrique Alcívar. El mismo día de la entrevista de Noboa en CNN, Jaramillo habló en una radio sobre esa medida de restricción. Y para el 27, publicó en redes sociales una amenaza que recibió. Por su parte Noboa dio entrevistas en una radio en Guayaquil y ha participado en la entrega de créditos e incentivos en distintas ciuidades. También asistió a la ceremonia por los 105 años de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), donde agradeció a la Fuerza Pública por su labor durante las protestas. Además de la ausencia de Jaramillo, se ha notado una disminución en la vocería de los ministros. El que aún mantiene fuerte visibilidad es John Reimberg, por el contexto de la inseguridad. Para el analista político Alfredo Espinosa, más allá de constituir una estrategia, calificó de lógico y obligatorio que Noboa sea el promotor de su iniciativa de Referéndum y Consulta Popular. Indicó que el Presidente está obligado, luego de haber superado momentáneamente la crisis localizada por el paro, a salir a vender y posicionar la iniciativa.

Espinosa agregó que no debería sorprender que Noboa salga a promocionar temas que considera positivos para su gestión o confronte asuntos que domine en medios de comunicación afines al Gobierno. El martes 28 de octubre, dio una entrevista radial donde aprovechó para referirse a figuras del correísmo como Luisa González. Sobre el rol de Jaramillo, el analista dijo que era ese "fusible que se puede quemar en un proceso de escrutinio público". Para él, Noboa está enfocado en la consulta y la vocera en defender su integridad como ciudadana y funcionaria.

Programas económicos con el nombre Noboa y otras medidas

A parte de los cambios en la dinámica del presidente Noboa, desde el Gobierno se ha promovido en las últimas semanas incentivos, bonos, créditos y más para algunos sectores, especialmente los afectados por un mes de movilizaciones en la Sierra. El anuncio más reciente fue el programa de reactivación económica Firmes con Noboa. La iniciativa va dirigida a las poblaciones afectadas en las provincias de Imbabura y Carchi, en los cantones Cayambe y Pedro Moncayo (Pichincha) y en las parroquias Guayllabamba y Calderón, en Quito. Son USD 50 millones que destinará el Gobierno. Se prevé la entrega de bonos económicos por USD 1 000 para pequeños negocios y emprendimientos. Cinco créditos y tres medidas de alivio financiero Así mismo, tres propuestas para la reactivación del sector turístico. Una de ellas, comienza para el feriado por el Día de Difuntos con la reducción del IVA al 8 %. Y otros cuatro programas, uno enfocado al sector agrícola. De hecho, el 29 de octubre, Noboa emitió el decreto autorizando la disminución del impuesto en esas zonas. El 5 de octubre, el Presidente anunció que se autorizaba adelantar el pago del décimo tercer sueldo en el sector público para el 14 de noviembre (dos días antes de la Consulta Popular y Referéndum). La medida quedó como opcional para la empresa privada. Incluso, tras el anuncio, hizo algunas publicaciones como respaldando el crecimiento de la Banca para motivar al gremio de sumarse al pago anticipado del décimo.

Cuatro días antes, modificó las condiciones del bono Incentivo Emprende de USD 1 000. Esto para incluir más beneficiarios. El 22 de octubre, anunció que el precio del diésel se reducirá en diciembre y en febrero. Y desmintió rumores de un incremento del gas de uso doméstico. La mañana del 29 de octubre, en Azuay, Noboa dio la bienvenida al nuevo periodo del programa Jóvenes en Acción, con 80 000 beneficiarios que recibirán por tres meses USD 400.

Pero estos programas, bonos, becas y más, no han sido nuevos. Sobre todo en tiempo de campaña electoral. Por ejemplo el bono Incentivo Emprende, comenzó en marzo, a un mes de la segunda vuelta presidencial. Según registros, en el tiempo de campaña de los comicios presidenciales, Noboa no dejó su rol como jefe de Estado. Y entre enero y marzo, se lanzaron al menos 14 beneficios como becas de inglés, becas para madres solteras, bonos para agricultores afectados por el invierno, bono para policías y militares, así como bono de vivienda. También se ofreció ayuda a los afectados por el derrame de crudo en Esmeraldas, y uno de Transferencia Ecuatorianos en Acción que implicaba un pago de USD 400 por dos meses, similar al Jóvenes en Acción.