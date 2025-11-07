Economía
07 nov 2025 , 17:46

21 460 contratos laborales se encuentran abiertos y vigentes, en Durán

En la actualidad, hay 19 ofertas laborales activas en portal web Encuentra Empleo solo para Durán. Son 49 empresas que ofertan trabajo de manera directa y publican sus vacantes.

   
    Los empleados de empresa de alimentos en Durán (Guayas). ( Cortesía del Ministerio del Trabajo )
El Ministerio del Trabajo informó hoy, viernes 7 de noviembre de 2025, que se encuentran vigentes 21 460 contratos laborales en Durán, uno de los cantones más afectados por la inseguridad y la violencia, en la provincia del Guayas.

La idea es impulsar más oportunidades laborales. La ministra del ramo, Ivonne Núñez, manifestó que en articulación con empresas del sector privado, con la estrategia Ruta de la Empleabilidad, visitó a las empresas afincadas en Durán.

También suscribió un convenio con la Universidad Bolivariana del Ecuador, para que los estudiantes realicen práctica profesionales en el Ministerio del Trabajo.

19 ofertas laborales

El Miniterio informó que, en la actualidad, hay 19 ofertas laborales activas en Encuentra Empleo solo para Durán. Son 49 empresas que ofertan trabajo de manera directa y publican sus vacantes en el servicio público de empleo.

De otro lado, se han desarrollado 257 capacitaciones en diferentes temáticas como tecnología, atención al cliente, salud, seguridad, recursos humanos, contabilidad, etc. Se calcula que haya 486 beneficiarios.

