¿Puede Ecuador cumplir el presupuesto de 2026? Analistas dudan de las cifras

<b>Las cifras e indicadores</b> económicos previstos<b> en la <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/proforma-presupuestaria-2026-ecuador-CE10365421 target=_blank>proforma presupuestaria para el 2026</a></b> <b>alertan a los analistas</b> económicos, quienes <b>la consideran irreal</b>. <b>La proforma está calculada en USD 46 255</b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/gobierno-renovo-contratos-claro-telefonica-HE10363602 target=_blank></a></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/santa-elena-busca-repunte-economico-feriado-noviembre-2025-PH10359431 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b>