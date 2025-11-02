Economía
¿Puede Ecuador cumplir el presupuesto de 2026? Analistas dudan de las cifras

La proforma está calculada en USD 46 255 millones y el Gobierno prevé ingresos por USD 30 121 millones. Analistan consideran que hay poca responsabilidad en el manejo de cifras.

   
Las cifras e indicadores económicos previstos en la proforma presupuestaria para el 2026 alertan a los analistas económicos, quienes la consideran irreal.

La proforma está calculada en USD 46 255 millones y el Gobierno prevé ingresos por USD 30 121 millones. Desde el Observatorio Fiscal se califica como poco responsable el manejo de las cifras de ingresos y gastos.

"Tiene ingresos inventados, poco sustentados, de supuestas ventas de activos o monetizaciones petroleras. Este tipo de cosas es lo mismo que se puso en este año y que nada se ha concretado", señala el analista Jaime Carrera.

Al experto le preocupa además el índice de inflación anunciado, porque ese 3.2 % en dolarización significa pérdida de la capacidad adquisitiva.

"Si hay una inflación de 3.2 %, eso quiere decir que los salarios se van a deteriorar en dólares", apuntó.

La proforma cita el pago de USD 10 mil millones en sueldos y salarios del sector público, lo mismo del 2025. Esto evidencia que no hubo recorte del gasto y de nada sirvió la separación de 5 mil funcionarios de entidades públicas, dice Mauricio Pozo.

"Lamentablemente, sigue existiendo un tamaño del estado excesivo, y en el valor que se anuncia la proforma, vemos que eso todavía sigue siendo un problema para el desenvolvimiento y para la sanidad de las finanzas públicas", dijo el exministro de Economía y Finanzas de Ecuador.

El Gobierno plantea el financiamiento externo y ahí otra cifra que para los analistas no cuadra. Se afirma en la proforma que USD 7 400 millones vendrán del Fondo Monetario Internacional (FMI), pero en la realidad, para el próximo año, se sabía que el desembolso era únicamente de USD 2 150 millones.

"Hay que tomarle con pinzas la proforma que se envía la Asamblea y la que termine aprobando la Asamblea", sostuvo Pozo.

Así empieza el análisis del sostenimiento fiscal del próximo año, donde además evidencia la reducción de recursos para el mantenimiento de cárceles y Fuerzas Armadas.

