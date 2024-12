132 mil empleos plenos se perdieron en el país en el último año

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) publicó los resultados nacionales del mes de noviembre de su encuesta de empleo, desempleo y subempleo. La muestra se tomó en 9 016 viviendas de forma personal y los resultados no son precisamente alentadores.

Contrario a los pronunciamientos de autoridades, el INEC señala que el empleo adecuado cayó en el país. Si en noviembre del 2023, cuando asumió el poder el actual Gobierno, había 3 millones 37 mil personas con empleo pleno, un año después son 2 millones 905 mil, la diferencia es de 132 mil personas.

Lea: Los indicadores contradicen las cifras del Gobierno sobre nuevos empleos

La caída es mayor si la comparación se la hace con el mes que registró la mayor cantidad de personas con empleo adecuado. Ese mes fue septiembre con 3 millones 155 mil personas, que comparados con el valor de noviembre evidencia una reducción de 250 mil empleos formales.

El INEC también recoge las cifras de subempleo y de lo que llaman empleo no remunerado, empleo no pleno y empleo no clasificado. En otras palabras, el trabajo informal, en noviembre del 2023 sumaban todas estas categorías en conjunto 5 millones 160 mil personas, un año después, el INEC cuenta 5 millones 596 mil ciudadanos en esos registros.

Lea también: Mayores de 40: la lucha por conseguir empleo

Un incremento de 236 mil personas a esos tipos de empleo que son de menos de 40 horas, que perciben menos del salario mínimo y eso cuando tienen una remuneración.

La encuesta también presenta los valores de desempleo que en noviembre de 2023 eran 29 3581 las personas en esa categoría. Un año después son 32 2001, es decir, hubo un incremento de 28 420 personas.

Valores que no llaman la atención ante la crisis energética que vivió el país, de hecho, el sector productivo lo alertó y la data oficial solo reconfirma las previsiones.