Más personas están en empleo adecuado en este septiembre, respecto al último año

Durante el último período de análisis, a nivel nacional, los hombres presentaron una mayor proporción de empleo adecuado respecto a las mujeres. La tasa de empleo adecuado para los hombres fue de 42,0%, mientras que, para las mujeres de 26,6%.

En cuanto al desempleo, a nivel nacional la tasa se ubicó en 4,1%, con una diferencia de 0,8 puntos porcentuales, respecto al año anterior. El INEC indica que esa reducción no es significativa.

Hay una diferencia estadísticamente significativa en el empleo no clasificado que se reduce; es decir, personas empleadas que no se pueden clasificar como empleados adecuados, inadecuados, o no remunerados por falta de información en los factores determinantes