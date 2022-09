Cámaras de seguridad captan robo en Chillogallo, sur de Quito

Las perjudicadas intentaron hacer la denuncia del robo. Aunque llamaron a la Policía Nacional e intentaron poner la denuncia ante las autoridades, no pudieron hacerlo. "Me dicen que es un proceso largo, que por ser tanques de gas no me van a dar una buena respuesta porque no es un valor significativo".

La afectada instaló nuevas seguridades y publicó las fotos de los asaltantes para alertar a sus vecinos, pero tiene previsto cambiarse a otro sector en donde cuente con mayores seguridades.

