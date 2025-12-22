Mundo
22 dic 2025 , 09:46

Venezuela anunció zarpe de un buque de Chevron con crudo en medio de tensiones con EE.UU.

Para el Gobierno del presidente Donald Trump, los buques petroleros financian el narcoestado de Nicolás Maduro.

   
    Fotografía que muestra una embarcación petrolera navegando Cabimas, Venezuela.( EFE )
El domingo 21 de diciembre, las autoridades de Venezuela informaron la salida de un buque de la compañía estadounidense Chevron cargado con crudo desde su país, en medio de las tensiones con Estados Unidos, que confiscó ya tres petroleros en el mar Caribe.

Lee más: Gobierno de Venezuela afirma que Irán ofreció apoyo tras la incautación de un segundo petrolero por parte de EE. UU.

La vicepresidenta ejecutiva y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, anunció en su canal de Telegram el zarpe del buque Canopus Voyager "con petróleo venezolano rumbo a los Estados Unidos", en "estricto apego a las normas y en cumplimento de los compromisos asumidos" por la industria petrolera de su nación.

A pesar de la tensión entre Estados Unidos y Venezuela, Chevron opera en Venezuela asociada con la estatal PDVSA gracias a una licencia del Departamento del Tesoro que la exime de las sanciones impuestas al crudo venezolano.

"Venezuela siempre ha sido y seguirá siendo respetuosa de la legalidad nacional e internacional. ¡Nada ni nadie detendrá a nuestra patria en su camino de avance y victoria!", agregó Rodríguez, quien compartió un vídeo que muestra al barco.

Lee más: Trump dispone un bloqueo absoluto a todos los petroleros sancionados que operen con Venezuela

Los buques petroleros confiscados por Estados Unidos y la respuesta de Venezuela

El sábado 20 de diciembre, la secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, informó de la confiscación del tanquero con bandera panameña Centuries, que según la Casa Blanca, se trataba de un buque con "bandera falsa" parte de "la flota fantasma venezolana para traficar petróleo robado y financiar el régimen narcoterrorista de Maduro".

La portavoz adjunta de la Casa Blanca, Anna Kelly, insistió en que el navío "transportaba petróleo de (la estatal venezolana) PDVSA, empresa sancionada", ante los reportes de que el tanquero confiscado no forma parte de la lista negra de EE.UU. Se trata del segundo confiscado, luego de que el pasado 10 de diciembre Washington incautara el buque sancionado Skipper y el crudo que transportaba.

Días después, el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció un bloqueo total a la entrada y salida de este país a buques petroleros sancionados por el Gobierno estadounidense.

Caracas rechazó las incautaciones como un "robo" e insiste en que ejercerá "todas las acciones correspondientes". Maduro tachó de "piratería de corsarios" estas confiscaciones y dijo su país "tiene 25 semanas denunciando, enfrentando y derrotando una campaña de agresión que va desde el terrorismo psicológico hasta los corsarios que han asaltado petroleros".

Lee más: EE.UU. intercepta embarcación petrolera con bandera de Panamá cerca de Venezuela

