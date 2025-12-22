Venezuela anunció zarpe de un buque de Chevron con crudo en medio de tensiones con EE.UU.

El domingo 21 de diciembre, <b>las autoridades de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/VENEZUELA target=_blank>Venezuela</a> informaron la salida de un buque de la compañía estadounidense <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/chevron target=_blank>Chevron</a> cargado con <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/crudo target=_blank>crudo</a></b> desde su país, en medio de las tensiones con <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/estados-unidos target=_blank>Estados</a> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/venezuela-afirma-iran-ofrecio-apoyo-incautacion-petrolero-ee-uu-OM10589689 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/estadosunidos/trump-bloqueo-absoluto-petroleros-sancionados-venezuela-GD10573702 target=_blank></a></b>