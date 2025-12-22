Venezuela anunció zarpe de un buque de Chevron con crudo en medio de tensiones con EE.UU.

El domingo 21 de diciembre, las autoridades de Venezuela informaron la salida de un buque de la compañía estadounidense Chevron cargado con crudo desde su país, en medio de las tensiones con Estados Unidos, que confiscó ya tres petroleros en el mar Caribe.

La vicepresidenta ejecutiva y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, anunció en su canal de Telegram el zarpe del buque Canopus Voyager "con petróleo venezolano rumbo a los Estados Unidos", en "estricto apego a las normas y en cumplimento de los compromisos asumidos" por la industria petrolera de su nación.

A pesar de la tensión entre Estados Unidos y Venezuela, Chevron opera en Venezuela asociada con la estatal PDVSA gracias a una licencia del Departamento del Tesoro que la exime de las sanciones impuestas al crudo venezolano.

"Venezuela siempre ha sido y seguirá siendo respetuosa de la legalidad nacional e internacional. ¡Nada ni nadie detendrá a nuestra patria en su camino de avance y victoria!", agregó Rodríguez, quien compartió un vídeo que muestra al barco.

