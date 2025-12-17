Trump dispone un bloqueo absoluto a todos los petroleros sancionados que operen con Venezuela

En respuesta a esto, el gobierno venezolano dijo que denunciará ante la ONU "esta grave violación del derecho internacional contra Venezuela".

En un comunicado de la Cancillería venezolana, acusó a Trump de pretender "imponer de manera absolutamente irracional un supuesto bloqueo militar naval a Venezuela con el objetivo de robarse las riquezas que pertenecen a nuestra patria".

"En sus redes sociales, asume que el petróleo, tierras y riquezas mineras de Venezuela son de su propiedad. Y en consecuencia, Venezuela debe entregarle todas sus riquezas de inmediato", añadió.

La semana pasada, el ejército de EE.UU. capturó un buque petrolero procedente de Venezuela en aguas del Caribe.

"Algo nunca visto"

En su publicación de este martes, el presidente Trump dijo que "Venezuela está completamente rodeada por la mayor armada jamás reunida en la historia de Sudamérica", en alusión al despliegue del ejército de EE.UU. en la zona.

"Solo se hará más grande y el impacto que supondrá para ellos será algo nunca visto, hasta que devuelvan a los Estados Unidos de América todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron anteriormente".

También acusó al gobierno de Maduro de utilizar petróleo robado para "financiarse a sí mismos, el terrorismo relacionado con las drogas, el tráfico de personas, los asesinatos y los secuestros".

EE.UU. ha acusado repetidamente al gobierno de Venezuela de tráfico de drogas y, desde septiembre, el ejército estadounidense ha lanzado ataques letales contra embarcaciones que, asegura Washington, transportaban fentanilo y otras drogas ilegales a Estados Unidos.

Más de 90 personas han muerto en esos ataques.

Venezuela, que alberga algunas de las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, acusa a su vez a EE.UU. de intentar robar sus recursos.