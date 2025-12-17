Trump dispone un bloqueo absoluto a todos los petroleros sancionados que operen con Venezuela

El presidente estadounidense Donald Trump ordenó este martes un bloqueo "total y completo" de todos los buques petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela.
En una publicación en Truth Social, acusó a Venezuela de robar activos estadounidenses, como petróleo y tierras, y de "terrorismo, narcotráfico y trata de personas".
"Por lo tanto, hoy ordeno un bloqueo total y completo de todos los buques petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela", añadió.
Esto ocurre una semana después de que Estados Unidos incautara un petrolero frente a las costas de Venezuela, una medida que representa una escalada significativa en la campaña de presión de Washington contra el gobierno del líder venezolano Nicolás Maduro.
En respuesta a esto, el gobierno venezolano dijo que denunciará ante la ONU "esta grave violación del derecho internacional contra Venezuela".
En un comunicado de la Cancillería venezolana, acusó a Trump de pretender "imponer de manera absolutamente irracional un supuesto bloqueo militar naval a Venezuela con el objetivo de robarse las riquezas que pertenecen a nuestra patria".
"En sus redes sociales, asume que el petróleo, tierras y riquezas mineras de Venezuela son de su propiedad. Y en consecuencia, Venezuela debe entregarle todas sus riquezas de inmediato", añadió.
Fuente de la imagen,Gobierno de EE.UU.
En su publicación de este martes, el presidente Trump dijo que "Venezuela está completamente rodeada por la mayor armada jamás reunida en la historia de Sudamérica", en alusión al despliegue del ejército de EE.UU. en la zona.
"Solo se hará más grande y el impacto que supondrá para ellos será algo nunca visto, hasta que devuelvan a los Estados Unidos de América todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron anteriormente".
También acusó al gobierno de Maduro de utilizar petróleo robado para "financiarse a sí mismos, el terrorismo relacionado con las drogas, el tráfico de personas, los asesinatos y los secuestros".
EE.UU. ha acusado repetidamente al gobierno de Venezuela de tráfico de drogas y, desde septiembre, el ejército estadounidense ha lanzado ataques letales contra embarcaciones que, asegura Washington, transportaban fentanilo y otras drogas ilegales a Estados Unidos.
Más de 90 personas han muerto en esos ataques.
Venezuela, que alberga algunas de las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, acusa a su vez a EE.UU. de intentar robar sus recursos.
Tanto bajo el gobierno de Trump como el del expresidente Joe Biden, Estados Unidos ha objetado la legitimidad de Maduro y ha presionado para que deje el cargo mediante la imposición de duras sanciones.
La semana pasada, Washington impuso nuevas restricciones a otros seis buques que, según la Casa Blanca, transportaban petróleo venezolano.
También se impusieron sanciones a algunos familiares del presidente Maduro y a empresas asociadas con lo que Estados Unidos denomina su "régimen ilegítimo".
Un día antes, Estados Unidos anunció que había incautado un petrolero frente a las costas de Venezuela.
La Casa Blanca afirmó que el buque, llamado Skipper, había participado en "transporte ilícito de petróleo" y que sería llevado a un puerto estadounidense.
Washington había reforzado su presencia militar en el Caribe en los días previos a esa acción.
Miles de soldados y el USS Gerald Ford, el portaaviones más grande del mundo, que se posicionó a poca distancia de Venezuela, se han desplegado en las aguas cercanas al país sudamericano.
Desde Venezuela, el gobierno de Maduro denunció la incautación como "piratería" y Maduro afirmó que Estados Unidos "secuestró a la tripulación" y "robó" el barco.
Y este martes, recalcó su acusación contra Washington de hace unos días: "Su verdadera intención, que ha sido denunciada por Venezuela y por el pueblo de los EE.UU. en grandes manifestaciones, fue siempre apropiarse del petróleo, las tierras y minerales del país a través de gigantescas campañas de mentiras y manipulaciones".
"Venezuela, en pleno ejercicio del Derecho Internacional que nos ampara, de nuestra Constitución y leyes de la República, ratifica su soberanía sobre todas sus riquezas naturales así como el derecho a la libre navegación, al libre comercio en el Mar Caribe y en los océanos del mundo", añadió.
El congresista Joaquín Castro, demócrata de Texas, aseguró que el llamado "bloqueo naval" de Trump equivale inequívocamente a un acto de guerra.
Añadió que el jueves el Congreso estadounidense votará una resolución mediante la cual se exige al presidente poner fin a las hostilidades con Venezuela.