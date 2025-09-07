Mundo
07 sep 2025 , 20:13

Venezuela reforzará presencia militar en estados caribeños, indica Ministro de Nicolás Maduro

El titular de Defensa hizo referencia en particular a la zona de La Guajira venezolana, en Zulia, y a la península de Paraguaná, en Falcón.

   
  • Venezuela reforzará presencia militar en estados caribeños, indica Ministro de Nicolás Maduro
    Fotografía de archivo del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. EFE/ Miguel Gutiérrez/ ARCHIVO( Miguel Gutiérrez / EFE )
Fuente:
Agencia
user placeholder

EFE
Canal WhatsApp
Newsletter

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, informó este domingo sobre un refuerzo especial de la presencia militar en cinco estados del país. Señaló que estas zonas están ubicadas en la fachada caribeña y la atlántica, en un contexto marcado por la operación antidrogas que Estados Unidos ejecuta en el Caribe, cerca de aguas venezolanas.

Padrino explicó en un video difundido en sus redes sociales que, por instrucción del presidente Nicolás Maduro, se movilizarán medios y fuerzas para fortalecer la presencia en los estados Zulia y Falcón (noroeste), los cuales, afirmó, constituyen una ruta del narcotráfico.

El titular de Defensa hizo referencia en particular a la zona de La Guajira venezolana, en Zulia, y a la península de Paraguaná, en Falcón.

También indicó que se incrementará la presencia militar en la región insular de Nueva Esparta –integrada por las islas de Margarita, Coche y Cubagua–, así como en los estados Sucre y Delta Amacuro, en el noreste del país.

Lea más: Estados Unidos dice que aviones de Venezuela sobrevolaron un buque de ellos de manera provocadora

“Nadie va a venir a hacer el trabajo por nosotros. Nadie va a pisar esta tierra a hacer lo que nos corresponde hacer a nosotros”, afirmó, sin dar detalles adicionales sobre el contingente.

En agosto pasado, el ministro de Interior, Diosdado Cabello, informó del despliegue de 15.000 efectivos en Zulia y Táchira, ambos fronterizos con Colombia, con el objetivo de asegurar la paz y combatir grupos delictivos.

Padrino añadió que esas regiones, que forman la llamada Zona de Paz N.1, eran vigiladas inicialmente por 10.000 hombres, pero ahora cuentan con 25.000 efectivos desplegados con medios navales, fluviales y drones.

El jefe militar mencionó otras operaciones activas en el territorio nacional, entre ellas en la Sierra de Perijá (frontera con Colombia) y en el estado Apure (oeste).

Relaciones tensas entre Venezuela y Estados Unidos

Las relaciones entre Caracas y Washington se han visto tensadas a raíz de un despliegue militar ordenado desde mediados de agosto por el Gobierno de Donald Trump en aguas caribeñas, bajo el argumento de combatir el tráfico de drogas que, según la Casa Blanca, “contamina” las calles de Estados Unidos.

Lea también: Trump afirma que EE.UU. atacó a un barco cargado con drogas procedente de Venezuela

Dichos movimientos han sido denunciados por Caracas como una amenaza.

El presidente Maduro –por quien EE.UU. elevó hasta 50 millones de dólares la recompensa a cambio de información que permita su captura, tras acusarlo de violaciones a las leyes de narcóticos– declaró este viernes que Washington “debe abandonar su plan de un cambio de régimen violento en Venezuela y en toda América Latina y el Caribe” y pidió respeto a la soberanía nacional.

Temas
Estados Unidos
Venezuela
Caribe
ataque Estados Unidos
buque
Donald Trump
Nicolás Maduro
Ecuador
Noticias
Recomendadas