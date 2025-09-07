Venezuela reforzará presencia militar en estados caribeños, indica Ministro de Nicolás Maduro

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, informó este domingo sobre un refuerzo especial de la presencia militar en cinco estados del país. Señaló que estas zonas están ubicadas en la fachada caribeña y la atlántica, en un contexto marcado por la operación antidrogas que Estados Unidos ejecuta en el Caribe, cerca de aguas venezolanas.

Padrino explicó en un video difundido en sus redes sociales que, por instrucción del presidente Nicolás Maduro, se movilizarán medios y fuerzas para fortalecer la presencia en los estados Zulia y Falcón (noroeste), los cuales, afirmó, constituyen una ruta del narcotráfico.

El titular de Defensa hizo referencia en particular a la zona de La Guajira venezolana, en Zulia, y a la península de Paraguaná, en Falcón.

También indicó que se incrementará la presencia militar en la región insular de Nueva Esparta –integrada por las islas de Margarita, Coche y Cubagua–, así como en los estados Sucre y Delta Amacuro, en el noreste del país.

“Nadie va a venir a hacer el trabajo por nosotros. Nadie va a pisar esta tierra a hacer lo que nos corresponde hacer a nosotros”, afirmó, sin dar detalles adicionales sobre el contingente.

En agosto pasado, el ministro de Interior, Diosdado Cabello, informó del despliegue de 15.000 efectivos en Zulia y Táchira, ambos fronterizos con Colombia, con el objetivo de asegurar la paz y combatir grupos delictivos.

Padrino añadió que esas regiones, que forman la llamada Zona de Paz N.1, eran vigiladas inicialmente por 10.000 hombres, pero ahora cuentan con 25.000 efectivos desplegados con medios navales, fluviales y drones.

El jefe militar mencionó otras operaciones activas en el territorio nacional, entre ellas en la Sierra de Perijá (frontera con Colombia) y en el estado Apure (oeste).