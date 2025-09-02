Mundo
02 sep 2025 , 15:51

Trump afirma que EE.UU. atacó a un barco cargado con drogas procedente de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado que las fuerzas militares que se encuentran en operaciones contra el narcotráfico en el Mar Caribe han atacado a un barco cargado con droga proveniente de Venezuela.

   
    Fotografía de archivo del presidente de EE.UU., Donald J Trump.( EFE )
EFE
EFE
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que su país disparó contra un barco cargado con drogas procedente de Venezuela sin ofrecer más detalles sobre una supuesta operación militar en el Caribe, donde la Marina estadounidense ha posicionado varios buques de guerra.

"Literalmente destruimos un barco, un barco que transportaba drogas, mucha droga. Y lo verán y leerán sobre ello." Sucedió hace unos momentos, dijo el presidente a la prensa durante una intervención en el Despacho Oval, antes de añadir que han detectado mucha droga y estas provienen de Venezuela.

Trump elogió al increíble jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, quien lo puso al tanto del ataque contra el supuesto navío venezolano, un movimiento confirmado poco después por el secretario de Estado, Marco Rubio, a través de un mensaje en X. "Tenemos una gran cantidad de drogas que llegan a nuestro país desde hace mucho tiempo, y estas provienen de Venezuela, así que lo eliminamos el barco", agregó el mandatario.

El líder republicano adelantó que se sabrá más después de esta reunión en el Despacho Oval, avanzando un posible comunicado de la Administración con más detalles sobre el ataque, que según el mandatario ocurrió momentos antes de su comparecencia.

EE.UU. ha desplegado ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear en áreas del mar Caribe cercanas a las costas de Venezuela para combatir el tráfico de drogas que contaminan las calles del país norteamericano.

En respuesta, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, advirtió este lunes que su país enfrenta la que considera la más grande amenaza que se haya visto en América en los últimos cien años y aseguró que su nación se declararía en armas si fuera agredida.

11 miembros del cartel murieron en el ataque

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que las fuerzas armadas de su país eliminaron a 11 integrantes del Tren de Aragua durante un ataque cinético contra narcoterroristas en aguas del Caribe este martes.

El dictador Nicolás Maduro aún no ha dado declaraciones en referencia al supuesto ataque de las fuerzas de Estados Unidos contra la embarcación de narcoterroristas.

