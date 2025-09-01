Masivas protestas del Día del Trabajo acusan a Trump de favorecer a los ricos

La Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales convocó más de <b>mil protestas por todo el país, </b>especialmente en los estados demócratas de <b>California, Nueva York e</b><b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/estadosunidos/trump-intel-de-acuerdo-ceder-el-10-de-acciones-al-gobierno-AC9985211 target=_blank></a> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/venezuela-maduro-advierte-declarar-armas-venezuela-agredida-MC10037308 target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/avion-que-transportaba-a-lider-de-union-europea-sufrio-interferencias-AC10035885 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b>