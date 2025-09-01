El avión que transportaba a la líder de la Unión Europea, sufrió una presunta interferencia rusa en su GPS

El <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/avion target=_blank>avión</a> en el que viajaba Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, <b>fue víctima este lunes de interferencias en su sistema </b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/gps target=_blank>GPS</a> cuando se dirigía a Bulgaria. Según la portavoz<b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/rusia target=_blank></a> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/japon-corea-del-sur-verano-mas-caluroso-de-la-historia-BC10034612 target=_blank></a> <b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/indonesia-asi-fue-el-crimen-de-la-espanola-matilde-munoz-DC10035170 target=_blank></a> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/union-europea target=_blank></a><b></b> <b></b> <b></b><b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/guerra target=_blank></a><b></b>