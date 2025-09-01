El avión que transportaba a la líder de la Unión Europea, sufrió una presunta interferencia rusa en su GPS

El avión en el que viajaba Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, fue víctima este lunes de interferencias en su sistema GPS cuando se dirigía a Bulgaria. Según la portavoz comunitaria Arianna Podestà, la aeronave logró aterrizar sin incidentes en la ciudad de Plovdiv, aunque las autoridades búlgaras sospechan de una acción deliberada atribuida a Rusia.

“Podemos confirmar que hubo interferencias en el GPS, pero el avión aterrizó sin problemas”, señaló Podestà, quien subrayó que los indicios apuntan a un ataque ruso. La falla obligó a la tripulación a guiarse con mapas convencionales tras la desactivación del sistema de navegación en el aeropuerto búlgaro.

La vocera de la UE calificó el hecho como una muestra más de amenazas y actos de intimidación provenientes de Moscú. “Esto reforzará nuestro compromiso inquebrantable de fortalecer las capacidades de defensa y apoyar a Ucrania”, afirmó.

Von der Leyen viajaba desde Varsovia hacia Plovdiv para reunirse con el primer ministro búlgaro, Rosen Zhelyazkov, en el marco de una gira por países vecinos de Rusia destinada a evaluar los avances de la estrategia europea de inversión en defensa.

Hasta el momento, el Kremlin no ha respondido a las acusaciones. El incidente ocurre en un contexto de alta tensión, con la guerra en Ucrania aún activa y mientras el presidente ruso, Vladimir Putin, tiene previsto reunirse con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, para tratar los combates en Kiev.