Venezuela: Maduro advierte con declarar en armas a Venezuela si es agredida

El dictador aclaró que se trataría de una estrategia eminentemente defensiva , que, aseguró, incluiría, dos formas de lucha, una diplomática y otra armada.

Si Venezuela fuera agredida, pasaría inmediatamente al periodo de lucha armada , en defensa del territorio nacional y de la historia y del pueblo de Venezuela, y declararíamos constitucionalmente la República en armas, afirmó Maduro en una rueda de prensa con medios internacionales.

Nicolás Maduro advirtió este lunes con la posibilidad de declarar en armas a Venezuela en caso de que enfrente una agresión extranjera, en medio de las tensiones con EE.UU., que ha desplegado buques en el mar Caribe como parte de sus acciones contra el narcotráfico.

Nicolás Maduro denunció este lunes que ocho barcos militares desplegados por Estados Unidos con 1.200 misiles y un submarino nuclear apuntan al país caribeño, lo que calificó como una amenaza extravagante, injustificable, inmoral y absolutamente criminal que considera comparable con la crisis de 1962 en Cuba.

Venezuela está enfrentando la más grande amenaza que se haya visto en nuestro continente en los últimos 100 años.

Ellos (el Gobierno de EE.UU.) han querido avanzar hacia lo que llaman la máxima presión, en este caso es militar, y ante la máxima presión militar, nosotros hemos declarado la máxima preparación para la defensa, dijo Maduro en una rueda de prensa ante medios internacionales.

El dictador expresó que se ha montado contra su país un bodrio y que la máxima presión extravagante, estrafalaria, inmoral y brutal es solo comparable, en su momento, con la crisis de 1962, cuando la extinta Unión Soviética trató de instalar misiles nucleares de alcance medio en Cuba, lo que provocó una crisis con EE.UU. que puso a las dos superpotencias al borde del conflicto atómico.

Maduro dijo que las autoridades estadounidenses se equivocan creando la que calificó como una narrativa bien, pero bien absurda sobre un combate contra el narcotráfico para justificar el envío de buques de guerra, al insistir en que el país caribeño tiene récord en su lucha contra el comercio ilegal de narcóticos.