Chile capturó a Los Ñaños, una banda criminal de ecuatorianos dedicada a secuestros y sicariatos

El adolescente ecuatoriano, víctima del secuestro cometido por la Banda Los Ñaños,<b> narró que fue privado de libertad por cerca de una hora y amarrado en sus manos y pies</b>. Fue raptado cuando estaba<i><b><a rel=nofollow noopener noreferrer href=https://www.latercera.com/nacional/noticia/los-testimonios-que-llevaron-a-la-fiscalia-a-desbaratar-a-los-nanos-la-banda-detras-de-secuestros-y-del-crimen-del-rey-de-meiggs/ target=_blank></a></b></i> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/bandas-declaradas-como-terroristas-en-ecuador-donde-como-operan-AA6604200 target=_blank></a></b> <b></b>