Nicolás Maduro dice que si Venezuela fuera agredida pasaría a una etapa de lucha armada

El líder del chavismo en Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó este viernes que si su país fuera agredido pasaría a una etapa de lucha armada, en un contexto en el que denuncia amenazas de Estados Unidos,