Mundo
05 sep 2025 , 18:20

Nicolás Maduro dice que si Venezuela fuera agredida pasaría a una etapa de lucha armada

Nicolás Maduro emitió nuevas declaraciones sobre la presión de Estados Unidos en el mar Caribe, en respuesta a que el presidente Donald Trump diera carta abierta para derribar los aviones venezolanos si representaban un peligro para sus militares.

   
  • Nicolás Maduro dice que si Venezuela fuera agredida pasaría a una etapa de lucha armada
    Fotografía cedida por Palacio de Miraflores del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, caminando junto al ministro del Poder Popular para la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, durante un acto de activación de las Unidades Comunales Milicianas este viernes, en Caracas (Venezuela). ( EFE )
Fuente:
Redacción
user placeholder

EFE y Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

El líder del chavismo en Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó este viernes que si su país fuera agredido pasaría a una etapa de lucha armada, en un contexto en el que denuncia amenazas de Estados Unidos, que lleva a cabo un despliegue militar en aguas del mar Caribe, cercanas a las costas venezolanas, bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

LEA: EE. UU. despliega diez cazas en Puerto Rico en medio de la escalada de tensión con Venezuela

Maduro indicó que Venezuela está "todavía en la fase de lucha no armada, que es una fase política, comunicacional, institucional", pero, agregó, sí fuera agredida, de alguna forma, pasaría a una etapa de lucha armada, planificada, organizada, de todo el pueblo contra la agresión, sea local, regional o nacional.

"Pasaríamos a una etapa de lucha armada, en defensa de la paz, de la integridad territorial, la soberanía y de nuestro pueblo", agregó el líder chavista en un acto de activación de las milicias ciudadanas, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Asimismo, señaló que Venezuela está en la fase de alistamiento y preparación en defensa de Venezuela y pasará al despliegue de las capacidades defensivas, de entrenamiento y reentrenamiento de toda la población venezolana. Igualmente, dijo que el pueblo de Venezuela es pacifista, pero guerrero y que nadie lo va a venir a esclavizar ni hoy ni nunca jamás, menciono.

De esta manera, Maduro dio inicio al primer día de "activación operativa, organizativa, de toda la Milicia Nacional Bolivariana (MNB), ya estructurada, de los ciudadanos y ciudadanas que se alistaron en las primeras dos jornadas", llevadas a cabo en agosto, en defensa de Venezuela ante las amenazas que denuncia por parte de Estados Unidos.

Más temprano, el canciller de Venezuela, Yván Gil, afirmó que el despliegue de aviones de Estados Unidos amenaza al Gobierno de Maduro, luego de que el país norteamericano ordenará que diez naves de combate F-35 se dirigieran a una base aérea de Puerto Rico como parte de la operación ordenada por Washington para combatir el narcotráfico en el Caribe.

LEA: Trump advierte a Venezuela que derribará sus cazas si ponen en peligro a militares de EE. UU.

En un contacto telefónico con VTV, el canciller reiteró que el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, justifica el despliegue militar usando como pretexto una supuesta persecución contra el narcotráfico, incluyendo, mencionó, que el Gobierno venezolano trafica con drogas, pero, agregó, esto es la mayor mentira.

Estados Unidos ha desplegado ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear en áreas del mar Caribe cercanas a las costas de Venezuela para combatir el tráfico de drogas que asegura contaminan las calles de su país.

Temas
narcotráfico
Conflicto armado
mar Caribe
cazas aéreos
cartel de los soles
Donald Trump
Nicolás Maduro
Mar Caribe
Noticias
Recomendadas