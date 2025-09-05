EE. UU. despliega diez cazas en Puerto Rico en medio de la escalada de tensión con Venezuela

Estados Unidos ordenó el despliegue de diez aviones de combate F-35 a una base aérea de Puerto Rico para luchar contra el narcotráfico en el Caribe, en medio de la escalada de la tensión con Venezuela, según confirmó este viernes la cadena CBS.

Una fuente familiarizada con los planes confirmó al canal de televisión que la Administración del presidente Donald Trump enviará estos cazas a la isla caribeña con el fin de llevar a cabo operaciones contra carteles de la droga.

El Pentágono declinó hacer comentarios sobre esta movilización tras ser preguntado por EFE.

Este sería un nuevo paso de EE.UU. en su guerra contra los carteles después del ataque letal a una lancha en aguas del mar Caribe en el que murieron, según Washington, once miembros de la organización criminal transnacional Tren de Aragua, a la que la Administración Trump asocia con el Régimen del venezolano Nicolás Maduro.

Este jueves, el Departamento de Defensa denunció que dos cazas F-16 de Venezuela sobrevolaron el destructor USS Jason Dunham, que navegaba en aguas internacionales caribeñas.

El Pentágono calificó este acto como una maniobra provocativa, por su parte, la Casa Blanca defendió el ataque contra la narcolancha, que según dijo a EFE la portavoz Anna Kelly, se realizó en defensa de los intereses del país y fue consecuente con las leyes de un conflicto armado.

El secretario de Estado, Marco Rubio, declaró este jueves, durante su visita a México, que volverán a atacar militarmente a los cárteles de droga. Lo que les detendrá es hacerlos explotar y deshacerse de ellos, aseguró Rubio EE.UU. ha desplegado ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear en áreas del mar Caribe cercanas a las costas de Venezuela para combatir el tráfico de drogas que contaminan las calles de su país.