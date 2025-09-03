EE.UU.
03 sep 2025 , 07:39

Marco Rubio llega a México en un viaje marcado por la cooperación en seguridad y la tensión en el Caribe

La mandataria mexicana Claudia Sheinbaum ha insistido en que se mantendrá la cooperación, pero que nunca permitirá presencia militar de EE. UU. en suelo mexicano.

   
  • Marco Rubio llega a México en un viaje marcado por la cooperación en seguridad y la tensión en el Caribe
    El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, desciende del avión a su llegada al aeropuerto Internacional Felipe Ángeles este martes, en Santa Lucía (México).( Isaac Esquivel / EFE )
Fuente:
EFE
user placeholder

Redacción y EFE
Canal WhatsApp
Newsletter

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, llegó el 2 de septiembre a la Ciudad de México para iniciar una visita de dos días. La gira se enmarca en temas de cooperación en seguridad con el Gobierno de Claudia Sheinbaum, pero también en la tensión en el Caribe, exacerbada por el ataque militar ejecutado contra un barco que presuntamente partió de Venezuela con drogas a bordo.

Rubio aterrizó en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), a las afueras de Ciudad de México, donde fue recibido por el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente.

LEA: Noboa se pronuncia tras destrucción de droga por parte de EE. UU. en el Caribe

Esta visita llega en un momento en el que Washington busca seguir estrechando la cooperación con México en inmigración y comercio, aunque el foco de la reunión prevista este miércoles entre Rubio y Sheinbaum estará en materia de seguridad y la propuesta estadounidense de ayudar con tropas en la lucha contra los carteles de la droga en territorio mexicano.

Desde que en agosto el presidente estadounidense, Donald Trump, firmara una directiva autorizando acciones militares contra grupos criminales con base en Latinoamérica, desde los grandes carteles mexicanos a la banda transnacional Tren de Aragua o el salvadoreño Mara Salvatrucha, Sheinbaum ha insistido en que se mantendrá la cooperación, pero que nunca permitirá presencia militar de EE. UU. en suelo mexicano.

Acciones contra el Tren de Aragua

Un portavoz del Departamento de Estado señaló que las conversaciones en México se centrarán en establecer áreas en las que poder cosechar nuevos avances en cooperación en la lucha contra el narco.

Le puede interesar: Visita Marco Rubio: alcaldes Muñoz, Álvarez y Zamora afirman que están unidos en la lucha contra el narcotráfico

La visita de Rubio, que el miércoles parte hacia Ecuador, se enmarca en la agresiva campaña de EE.UU. contra las bandas con conexiones transnacionales, que incluye un gran despliegue militar con más de 4 000 marines, destructores o un submarino de propulsión nuclear en aguas del sur del Caribe, lo que ha hecho que Caracas acuse Washington de intimidación y de querer forzar la caída del Gobierno de Nicolás Maduro.

El 2 de septiembre, el Gobierno estadounidense informó que el contingente llevó a cabo su primer ataque en la zona, destruyendo un barco que, según Washington, pertenecía al Tren de Aragua y había partido desde Venezuela con drogas a bordo.

El propio Trump aseguró en su red social Truth Social que el ataque acabó con la vida de 11 presuntos integrantes de la banda Tren de Aragua.

Rubio, por su parte, subrayó poco antes de aterrizar en México que esta acción fue "una operación antidrogas", a la vez que apuntó que no va "a especular sobre lo que pueda suceder en el futuro" al ser preguntado sobre si Washington planea atacar militarmente Venezuela.

Le sugerimos: Ecuador recibirá hasta 300 refugiados al año enviados por EE. UU.

Por su parte, el Gobierno de Venezuela ha acusado a su vez a EE. UU. de crear con inteligencia artificial (IA) el video que muestra el ataque contra el barco. En este sentido, el titular de Comunicación venezolano, Freddy Ñáñez, cargó directamente contra el secretario de Estado, diciendo que "parece" que Rubio "sigue mintiéndole a su presidente" y que "luego de meterlo en un callejón sin salida, ahora le da como 'prueba' un video con IA".

"Basta ya Marco Rubio de alentar la guerra e intentar manchar las manos de sangre al presidente Donald Trump. Venezuela no es una amenaza", agregó el ministro.

Temas
narcotráfico
Seguridad
viaje oficial
cooperación internacional
Marco Rubio
Estados Unidos
México
Noticias
Recomendadas