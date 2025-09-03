Marco Rubio llega a México en un viaje marcado por la cooperación en seguridad y la tensión en el Caribe

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, llegó el 2 de septiembre a la Ciudad de México para iniciar una visita de dos días. La gira se enmarca en temas de cooperación en seguridad con el Gobierno de Claudia Sheinbaum, pero también en la tensión en el Caribe, exacerbada por el ataque militar ejecutado contra un barco que presuntamente partió de Venezuela con drogas a bordo.

Rubio aterrizó en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), a las afueras de Ciudad de México, donde fue recibido por el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente.

Esta visita llega en un momento en el que Washington busca seguir estrechando la cooperación con México en inmigración y comercio, aunque el foco de la reunión prevista este miércoles entre Rubio y Sheinbaum estará en materia de seguridad y la propuesta estadounidense de ayudar con tropas en la lucha contra los carteles de la droga en territorio mexicano.

Desde que en agosto el presidente estadounidense, Donald Trump, firmara una directiva autorizando acciones militares contra grupos criminales con base en Latinoamérica, desde los grandes carteles mexicanos a la banda transnacional Tren de Aragua o el salvadoreño Mara Salvatrucha, Sheinbaum ha insistido en que se mantendrá la cooperación, pero que nunca permitirá presencia militar de EE. UU. en suelo mexicano.