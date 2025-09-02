Visita Marco Rubio: alcaldes Muñoz, Álvarez y Zamora afirman que están unidos en la lucha contra el narcotráfico

Los alcaldes de Quito, Pabel Muñoz; Guayaquil, Aquiles Álvarez; y de Cuenca, Cristian Zamora, llegaron cerca de las 09:00 del 2 de septiembre a la Cancillería, en Quito, para la reunión previa a la visita de Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU.

En esta encuentro "preparatorio", como lo denominó el Gobierno, se analizarán temas de seguridad del país para exponerlos ante Rubio, en el encuentro del 4 de septiembre.

Las autoridades de las principales ciudades señalaron a su llegada que desconocía en profundidad los puntos que se tratarán en la cita. "No sabemos exactamente la connotación de la sesión", dijo Muñoz, mientras que Álvarez aseveró que no tenían "mayor detalle".

Revise: Ecuador recibirá hasta 300 refugiados al año enviados por EE. UU.

Carolina Jaramillo, portavoz del Ejecutivo, destacó la importancia del encuentro con los alcaldes de las principales ciudades del Ecuador. "Ahí se van a discutir varios asuntos de la seguridad del país, en una suerte de preparación, de cara a lo que se discutirá con el Secretario de Estado Norteamericano", dijo la víspera, durante su rueda de prensa semanal.

En este evento también participaron la canciller, Gabriela Sommerfeld, y el ministro del Interior, John Reimberg. Ambos llegaron poco antes que los alcaldes, en vehículos blindados, en medio de un dispositivo de seguridad.

La reunión tardó cerca de dos horas y al terminar dieron declaraciones conjuntas ante la prensa. A la mesa, en el hall de ingreso de la Cancillería, se sentaron los miembros del gabinete de Daniel Noboa y dos de las autoridades más conocidas del correísmo.

Dijeron que hablaron de temas que ya se conocían: la penetración de carteles de droga en el país y sus efectos en el incremento de la violencia.

La canciller dio detalles de la agenda que cumplirá el secretario de estado, Marco Rubio, que llegará la noche de este miércoles, pero iniciará su agenda oficial a primera hora del jueves.

Los alcaldes dijeron que están unidos para combatir el narcotráfico y que respaldan las iniciativas de seguridad. Aprovecharon para plantear al Gobierno tres pedidos: una mejor vía de comunicación con todos los municipios, que el régimen pague la deuda con los gobiernos autónomos y una preocupación nueva.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, hizo una referencia especial a los riesgos que tiene la ciudad por sus puertos, que son puntos estratégicos para el envío de drogas a diferentes destinos del mundo.