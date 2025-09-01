Política
01 sep 2025 , 19:57

Daniel Noboa convoca marcha ciudadana en Guayaquil por la paz y la justicia

Esta marcha ocurrirá casi un mes después de la manifestación realizada en Quito, que fue convocada contra la decisión de la Corte Constitucional de suspender artículos de tres leyes.

   
    Imagen del presidente Daniel Noboa junto a los ministros John Reimberg y Gian Carlo Loffredo en la marcha realizada contra la Corte Constitucional el pasado 12 de agosto.( API/Henry Lapo )
El presidente Daniel Noboa convocó a una marcha ciudadana en Guayaquil el próximo miércoles 11 de septiembre.

La Presidencia de la República informó en redes sociales que el objetivo será "expresar, de manera firme y pacífica, el compromiso del Ecuador con la defensa de la paz y la justicia, valores fundamentales para la convivencia democrática y el fortalecimiento del Estado de derecho".

Le puede interesar: Corte Constitucional: activistas y catedráticos criticaron la Ley de Inteligencia porque viola la intimidad

Así, esta manifestación ocurrirá casi un mes después de la realizada en Quito el pasado 12 de agosto, que fue convocada en contra de la Corte Constitucional por suspender artículos de tres leyes.

El llamado a una nueva marcha ocurre el mismo día en el que el Gobierno dispuso la renovación de toda la cúpula militar ante una "nueva fase de la guerra".

Lea también: El asesinato de menores de edad aumentó en un 58 % en Ecuador

Ecuador se encuentra en un conflicto armado interno contra una veintena de grupos delictivos organizados desde enero de 2024.

