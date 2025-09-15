Venezuela: Nicolás Maduro asegura que la primera ministra de Trinidad y Tobago "se volvió loca"

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este lunes que la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, "se volvió loca", al acusarla de tener planes de ataques contra el país petrolero, algo que negó la funcionaria el pasado viernes.

"Sencillamente, la primera ministra de Trinidad y Tobago se volvió loca, se volvió loca, amenazando que desde Trinidad y Tobago ella va a autorizar ataques contra Venezuela, declarándole casi la guerra a Venezuela, yo estoy seguro de que el pueblo de Trinidad y Tobago está en contra completamente, somos países vecinos", sostuvo Maduro en una rueda de prensa en Caracas.