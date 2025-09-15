Mundo
15 sep 2025 , 14:48

Venezuela: Nicolás Maduro asegura que la primera ministra de Trinidad y Tobago "se volvió loca"

El líder del chavismo en Venezuela, Nicolás Maduro, se refirió a la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, luego de acusarla de haberse vuelto loca por presuntamente tener planes de ataque contra su país.

   
    Dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. ( EFE )
Fuente:
EFE
Redacción y EFE
El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este lunes que la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, "se volvió loca", al acusarla de tener planes de ataques contra el país petrolero, algo que negó la funcionaria el pasado viernes.

"Sencillamente, la primera ministra de Trinidad y Tobago se volvió loca, se volvió loca, amenazando que desde Trinidad y Tobago ella va a autorizar ataques contra Venezuela, declarándole casi la guerra a Venezuela, yo estoy seguro de que el pueblo de Trinidad y Tobago está en contra completamente, somos países vecinos", sostuvo Maduro en una rueda de prensa en Caracas.

Tensión en el mar caribe

Las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela en el mar Caribe continúan en aumento, luego de que el presidente de Estados Unidos difundiera imágenes en las que se observa cómo las fuerzas armadas del país norteamericano bombardean una lancha que presuntamente transportaba droga. En respuesta, el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, declaró que el video fue generado con inteligencia artificial. Hasta el momento, las fuerzas de Trump permanecen replegadas en el Caribe.

