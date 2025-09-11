Maduro advierte que quien pida la invasión en Venezuela será "juzgado de manera inmediata"

<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/nicolas-maduro target=_blank>Nicolás Maduro</a></b>, advirtió este jueves que <b>quien pida la invasión de su país será juzgado de manera inmediata</b> y declarado como traidor a la patria, en un contexto en el que <b>acusa a <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/estadosunidos target=_blank>EE.UU.</a> de querer</b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/el-mundo-reacciona-asesinato-activista-charlie-kirk-II10092820 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/estadosunidos/estados-unidos-conmemora-24-aniversario-del-11-de-septiembre-CI10095373 target=_blank></a></b>