La Generación Z, el rostro de las protestas en Nepal

En la última semana, <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/protestas-generacion-z-prohibicion-redes-sociales-contra-corrupcion-nepal-LJ10083811?mrs=eyJnIjo5LCJjIjoiUmVjb21lbmRhY2nzbiBkZSBjb250ZW5pZG9zIiwiYSI6IlZpc2l0YSBkZSBhcnTtY3VsbyByZWNvbWVuZGFkbyIsIm4iOiJDb250ZW5pZG9zIHBvciBhZmluaWRhZCJ9 target=_blank>Nepal</a></b> ha sido escenario de una de violencia sin precedentes, manifestaciones que han sido lideradas por rostros jóvenes. Se trata de la <b>Generación Z</b>, un grupo etario nacido