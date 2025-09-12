Mundo
12 sep 2025 , 15:01

Venezuela dice recibir a cuatro niños retenidos en EE. UU. y agradece a Melania Trump

Cuatro niños que estaban bajo la custodia de EE. UU., luego de que ese gobierno deportara a sus padres, fueron regresados a Venezuela.

   
  • Venezuela dice recibir a cuatro niños retenidos en EE. UU. y agradece a Melania Trump
    Fotografía del 4 de septiembre de 2025 de la primera dama de EE.UU., Melania Trump. ( EFE )
Fuente:
EFE
user placeholder

EFE y Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

Venezuela informó este viernes sobre la llegada de cuatro niños que, denunció, estaban retenidos en Estados Unidos, y agradeció a la primera dama del país norteamericano, Melania Trump, por haber hecho posible este retorno.

En Telegram, la presidenta del programa gubernamental Gran Misión Vuelta a la Patria, Camilla Fabri, dijo que regresaron a la nación suramericana cuatro niños de los más de 60 que siguen retenidos, quienes habían sido "separados de sus familias en abierta violación del derecho internacional y de los derechos humanos"."Estos pequeños guerreros han enfrentado una experiencia difícil, pero ahora están listos para reencontrarse con sus familias y comenzar una nueva etapa llena de amor y esperanza", expresó.

LEA: Maduro advierte que quien pida la invasión en Venezuela será "juzgado de manera inmediata"

Asimismo, manifestó su agradecimiento a Melania Trump por haber escuchado la petición de interceder en estos casos y por haber hecho posible que pudieran ser devueltos a sus madres, aunque rechazó que EE.UU. haya enviado solo a cuatro niños cuando, dijo, se esperaba la llegada de nueve.

"Quiero pedirle a Melania Trump que siga, por favor, enviándonos a los niños, que nos devuelvan a todos los niños, por favor, que ella siga intercediendo para hacer posible este milagro", dijo la también viceministra de Comunicación Internacional.

Hace una semana, las autoridades venezolanas informaron que recibieron a tres de los menores que consideran secuestrados por el Gobierno de EE.UU., al que acusan de haberlos separado de sus padres deportados de ese país.

El dictador venezolano, Nicolás Maduro, denunció el pasado 1 de septiembre que más de 70 niños de su país continuaban secuestrados por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE).

El mandatario expresó que se ha propuesto rescatar y liberar a todos los menores, al tiempo que acusó al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, de ser el operador del secuestro.

LEA: Marco Rubio advierte que EE.UU. responderá a la caza de brujas contra Bolsonaro

En agosto, un grupo de madres venezolanas pidió desde Caracas una audiencia con la primera dama de EE.UU. para solicitar su intervención en el caso de los niños.

Las mujeres hicieron la petición en una declaración transmitida por la estatal Venezolana de Televisión (VTV), en la que estuvieron acompañadas por Fabri y mostraron carteles con la frase MelaniaFreeOurChilden (Melania libera a nuestros niños).

Temas
Venezuela
niños venezolanos
secuestro
dictadura
deportado
Melania Trump
Donald Trump
Nicolás Maduro
Melania Trump
Venezuela
Noticias
Recomendadas