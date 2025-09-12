Venezuela dice recibir a cuatro niños retenidos en EE. UU. y agradece a Melania Trump

<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/maduro-advierte-quien-pida-invasion-sera-juzgado-inmediatamente-BI10097161 target=_blank>Venezuela</a> informó este viernes sobre <b>la llegada de cuatro niños</b> que, denunció, estaban <b>retenidos en Estados Unidos</b>, y agradeció a la primera dama del país norteamericano,<b> Melania Trump, por haber</b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/maduro-advierte-quien-pida-invasion-sera-juzgado-inmediatamente-BI10097161 target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b></b> <b></b><b></b> <b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/marco-rubio-advierte-eeuu-respondera-caza-brujas-contra-bolsonaro-PA10100593 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b>