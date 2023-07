Una mujer perdió una pierna al quedarse atrapada en un pasillo eléctrico de un aeropuerto

La pierna de una mujer tuvo que ser amputada en un aeropuerto de Tailandia después de que quedó atrapada en un pasillo eléctrico este jueves, dijeron las autoridades.

La pasajera tailandesa de 57 años debía abordar un vuelo matutino desde el aeropuerto Don Mueang de Bangkok cuando fue atrapada por la cinta móvil en la Terminal 2 del aeropuerto.

Un equipo médico finalmente tuvo que cortarle la pierna izquierda por encima de la rodilla, según los funcionarios del aeropuerto.

"En nombre del Aeropuerto Internacional Don Mueang, me gustaría expresar mis más profundas condolencias por el accidente", dijo el director del aeropuerto Don Mueang, Karun Thanakuljeerapat, durante una conferencia de prensa. "Me gustaría insistir en que nos aseguraremos de que no vuelva a ocurrir un accidente de este tipo", comentó.

Dijo que el aeropuerto será totalmente responsable de los costos médicos de la mujer y estará abierto a negociaciones sobre otras compensaciones.

El equipo médico del hospital al que fue enviada inicialmente informó a Karun que no podían volver a colocar su pierna, pero la mujer solicitó ser trasladada a otro hospital para evaluar la posibilidad, dijo.