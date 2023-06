“Llevo cuatro meses trabajando como azafata de vuelo, cuatro pedazo de meses, ¡Madre mía! Y sí, ¡Ya van cuatro” inició diciendo la española en el video, mientras añadía: “ Y estas son algunas cosas que no debéis hacer en los aviones como pasajeros o que no recomiendo ” .

La primera acción que recomienda @ ainoasserrano , usuario que posee en la red social, es no amontonar toda la basura , ya que muchas aerolíneas reciclan y aunque los pasajeros lo hacen para facilitar el trabajos de la tripulación, lo cierto es que en realidad lo están estropeando.

La Azafata también pide a los padres que viajan en compañía de niños pequeños que no pasen todo el vuelo de un lado para el otro: "Es nuestra área de trabajo, en la que estamos haciendo servicios de comida, bebida, y estamos pasando a recoger la basura y haciendo nuestro trabajo" , enfatizó.

Finalmente, culminó su intervención recomendado a los pasajeros que no anden descalzos en el interior de la nave y, aunque no aclara el por qué de este consejo, vuelve a recalcar en el video: “Hazme caso, no andéis descalzos por el avión”. culminó.