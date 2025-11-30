Sri Lanka y el sudeste asiático sufren lluvias torrenciales que dejan más de 900 muertos

<i><b>También lea:</b></i> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/cuatro-muertos-10-heridos-tiroteo-fiesta-infantil-estados-unidos-GM10490204 target=_blank>Cuatro muertos y 10 heridos en un tiroteo durante una fiesta infantil en California, Estados Unidos</a> Tailandia también enfrenta una situación crítica: al menos 160 personas murieron en uno<b></b><b></b> <b></b><b></b> <i><b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/honduras-jornada-electoral-su-rumbo-politico-HM10490610 target=_blank></a></b></i> <b></b><b></b>