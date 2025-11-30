Mundo
30 nov 2025 , 13:12

Sri Lanka y el sudeste asiático sufren lluvias torrenciales que dejan más de 900 muertos

Indonesia, Sri Lanka, Tailandia y Malasia sufren graves daños tras lluvias extremas, inundaciones y deslizamientos que han dejado desaparecidos y miles de desplazados.

   
    Inundaciones en Sri Lanka. ( Foto: Internet. )
Diversos países del sudeste asiático luchan por restablecer sus rutas y localizar a cientos de personas tras una semana marcada por lluvias torrenciales, crecidas repentinas e inundaciones que arrasaron comunidades enteras. Los equipos de emergencia intentan despejar carreteras, retirar escombros y llegar a zonas que permanecen completamente incomunicadas. Indonesia es, hasta ahora, el país con el saldo más trágico, con más de 440 fallecidos y más de 400 desaparecidos, según las autoridades de gestión de desastres.

En Sri Lanka, los efectos del ciclón Ditwah provocaron una semana de precipitaciones que dejó más de 300 muertos y cientos de personas sin paradero confirmado. El presidente Anura Kumara Dissanayake decretó el estado de emergencia y desplegó al ejército para apoyar las operaciones de rescate, mientras grandes áreas de Colombo y regiones del norte continúan bajo el agua. Cerca de 833 000 habitantes se han visto desplazados y el gobierno solicitó ayuda internacional ante la magnitud de la crisis.

Persona caminando sobre el desastre de Sri Lanka.
Persona caminando sobre el desastre de Sri Lanka. ( Foto: Internet. )

Tailandia también enfrenta una situación crítica: al menos 160 personas murieron en uno de los episodios de inundaciones más severos de la última década. El gobierno anunció compensaciones económicas para familias afectadas, aunque han surgido cuestionamientos por la lentitud de la respuesta oficial, lo que llevó a la suspensión de dos autoridades locales. Las labores de búsqueda continúan mientras decenas de miles de damnificados permanecen sin hogar.

En Malasia, las crecidas en el estado de Perlis dejaron dos víctimas mortales y amplios territorios sumergidos. Entretanto, Indonesia mantiene operaciones de emergencia en Sumatra, donde ciudades como Tapanuli Central y Sibolga siguen aisladas. Dos buques de guerra fueron enviados para transportar víveres y asistencia, mientras pueblos como Sungai Nyalo aún esperan la llegada de ayuda externa y enfrentan una estampa de viviendas, cultivos y vehículos cubiertos por lodo.

Las autoridades de la región coinciden en que la alteración de los patrones climáticos está intensificando la duración e impacto de las tormentas, generando crecidas más violentas y condiciones meteorológicas difíciles de anticipar. La emergencia actual se perfila como una de las más graves de los últimos años y reaviva el debate sobre la adaptación y preparación ante fenómenos cada vez más extremos.

