Elecciones en Honduras: el país escoge entre el continuismo de izquierda o da un salto a la derecha

Las autoridades del Consejo Nacional Electoral dieron por iniciadas las votaciones de este domingo en Tegucigalpa, Honduras, durante un acto celebrado en el Instituto Central Vicente Cáceres. La consejera Ana Paola Hall destacó que la ciudadanía tiene la responsabilidad de elegir el rumbo del país para los próximos cuatro años, en una contienda considerada decisiva para el futuro político hondureño.

Las encuestas apuntan a tres principales aspirantes con opciones reales de llegar a la presidencia: Rixi Moncada, representante del partido Libre; Nasry Asfura, del Partido Nacional; y Salvador Nasralla, del Partido Liberal. El resultado determinará si Honduras continúa bajo el liderazgo de la izquierda o si retorna al tradicional esquema bipartidista.

Además de escoger al próximo presidente, los hondureños renovarán 298 alcaldías, 128 escaños del Congreso Nacional, 20 representantes al Parlamento Centroamericano y tres designados presidenciales. Más de seis millones de votantes están habilitados para participar en estas elecciones, las duodécimas consecutivas desde el restablecimiento del orden constitucional en 1980.