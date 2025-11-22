Lanús, campeón de la Copa Sudamericana

<b>Lanús </b>volvió a escribir su nombre en la historia continental. El conjunto “Granate” se coronó campeón de la <b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/atletico-mineiro-vs-lanus-se-define-al-campeon-de-la-copa-sudamericana-IA10459247>Copa Sudamericana 2025</a></b> luego de vencer 5-4 en la tanda de penales a Atlético Mineiro, tras <b></b><b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/vinotinto-el-primer-descendido-a-la-serie-b-MD10460297></a></b> <b></b>