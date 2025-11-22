Fútbol Internacional
Lanús, campeón de la Copa Sudamericana

Lanús se impuso en la tanda de penales por 5-4 sobre Atlético Mineiro y ganó la Copa Sudamericana 2025.

   
    Lanús celebrando el título.( ARCHIVO )
Lanús volvió a escribir su nombre en la historia continental. El conjunto “Granate” se coronó campeón de la Copa Sudamericana 2025 luego de vencer 5-4 en la tanda de penales a Atlético Mineiro, tras un empate 0-0 en los 90 minutos reglamentarios en la final disputada en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción.

El partido fue intenso y equilibrado, con ambos equipos mostrando solidez defensiva y pocas concesiones en ataque. A pesar de los intentos por romper el cero, ni argentinos ni brasileños lograron concretar sus oportunidades, obligando a que el título se definiera desde los doce pasos.

En la tanda decisiva, Lanús mostró una efectividad impecable. Con una ejecución perfecta en cada disparo, el cuadro argentino se impuso 5-4 y desató la celebración de su hinchada, que acompañó en gran número en territorio paraguayo.

El ecuatoriano Alan Franco fue titular en este duelo vibrante, aportando despliegue y presencia en un partido que exigió concentración máxima.

