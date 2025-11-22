Atlético Mineiro vs. Lanús: se define al campeón de la Copa Sudamericana

Lanús y Atlético Mineiro se enfrentarán este sábado en Asunción en una final de Copa Sudamericana que promete un ambiente de fiesta total, con el estadio Defensores del Chaco dividido entre hinchas argentinos y brasileños. En juego estarán la segunda corona continental para el Granate y la primera para el Galo, en un duelo marcado por la presión, la historia y las urgencias deportivas.

Uno de los puntos más sensibles en la previa es la situación del ecuatoriano Alan Franco. El mediocampista, pieza clave en el esquema de Jorge Sampaoli por su presión y despliegue en la mitad de la cancha, es duda por molestias físicas. Sin embargo, el entrenador argentino aclaró que Franco no está descartado y que esperará hasta último momento para definir si podrá estar entre los convocados.

Para Atlético Mineiro, el partido representa la oportunidad de conquistar por primera vez la Sudamericana, segundo torneo de clubes más importante de la Conmebol. El equipo ha mostrado una clara recuperación desde el regreso de Sampaoli en septiembre, quien volvió al banquillo con urgencias competitivas y terminó guiando al Galo hasta la final.

El técnico, campeón de la Sudamericana en 2011 con Universidad de Chile, confía en la vigencia goleadora de Hulk, de 39 años, líder indiscutido del equipo y autor del tanto decisivo en la semifinal ante Independiente del Valle.

En defensa, Mineiro contará con la solidez del argentino Renzo Saravia y del paraguayo Junior Alonso; en ataque, el desequilibrio estará marcado por Bernard, mientras que en el mediocampo la incógnita sobre Franco será el foco principal hasta horas antes del partido.

Lanús, por su parte, busca repetir la hazaña de 2013. Bajo el mando de Mauricio Pellegrino, el equipo argentino se aferra al gran momento de Rodrigo Castillo, figura emergente y goleador de impacto en esta edición del torneo. Junto a él, Marcelino Moreno aporta velocidad y creatividad en el mediocampo, mientras que la zaga estará comandada por Carlos Izquierdoz, campeón de la Sudamericana con el Granate hace once años. Eduardo Salvio, con pasado en Europa, será otra de las cartas ofensivas.

Los dos clubes se encuentran concentrados en Asunción desde el miércoles, afinando detalles para una final que movilizará a 40.000 aficionados y que contará con un despliegue de 6.000 agentes policiales para garantizar la seguridad del evento. La capital paraguaya acogerá así su tercera final única de Sudamericana, la segunda consecutiva, después de las ediciones ganadas por Racing en 2024 y por Independiente del Valle en 2019.