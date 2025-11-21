Alan Franco no está descartado para jugar la final de la Copa Sudamericana

<b>Jorge Sampaoli</b>, entrenador del brasileño <a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/atletico-mineiro>Atlético Mineiro,</a> dijo este viernes en conferencia de prensa que el mediocampista ecuatoriano <a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/alan-franco>Alan Franco</a> no está descartado para la final de la <b>Copa</b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/fecha-hora-donde-ver-lanus-vs-atletico-mineiro-final-copa-sudamericana-2025-HA10455714></a> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b>