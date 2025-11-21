Fútbol Internacional
21 nov 2025 , 20:42

Alan Franco no está descartado para jugar la final de la Copa Sudamericana

El entrenador del Atlético Mineiro, Jorge Sampaoli, señaló en rueda de prensa que no descarta la presencia de Alan Franco en la final de la Copa Sudamericana, pese a que el jugador salió lesionado en el amistoso que disputó Ecuador ante Nueva Zelanda.

   
    Volante del Atlético Mineiro, Alan Franco, en un partido contra Independiente del Valle por Copa Sudamericana ( AFP )
Jorge Sampaoli, entrenador del brasileño Atlético Mineiro, dijo este viernes en conferencia de prensa que el mediocampista ecuatoriano Alan Franco no está descartado para la final de la Copa Sudamericana del sábado pese a la molestia en su cadera, y destacó además el nivel y la regularidad de su rival, el argentino Lanús.

"Su lesión no es una lesión tan invalidante", explicó Sampaoli al ser consultado por Franco, que está en duda para el encuentro tras haber sentido una molestia en la zona de la cadera durante el duelo del pasado martes entre Ecuador y Nueva Zelanda.

"Si está para jugar, jugará, no tengo dudas de eso", añadió, al tiempo que aclaró que si no estuviera en condiciones, su ausencia le haría perder al equipo capacidad de recuperación del balón, pero no implicaría una modificación estructural del equipo.

"La realidad es que mañana será evaluado y se comprobará si está para jugar o no", concluyó el técnico argentino.

Sampaoli destacó además a su rival, y reveló que su principal preocupación es la regularidad que ha demostrado Lanús durante todo el torneo.

"Lanús hoy llega merecidamente a esta instancia por consolidación colectiva. Lo más importante que tiene este equipo es la regularidad en su funcionamiento", opinó, mientras que resaltó el nivel del delantero Rodrigo Castillo y el zaguero José Canale y la experiencia de Eduardo Salvio, ex del Atlético Madrid y Benfica.

Consultado por la importancia del duelo de este sábado para el Galo, dijo que se trata de un "partido determinante para el club", tanto por la posibilidad de poder "revertir un año de mucha inestabilidad" como por la oportunidad de ingresar a la próxima Copa Libertadores en caso de coronarse campeón.

"Hay muchas cosas que dependen mucho de este resultado. Nos jugamos mucho mañana", consideró.

"Queremos que el club haga historia con la Sudamericana y haremos todo lo posible para que así sea", agregó, sobre la posibilidad de conquistar por primera vez en su historia este torneo continental.

Sampaoli dijo tener mucha fe en sus jugadores y subrayó que su equipo juega "para la alegría de la gente".

"Tenemos la necesidad y la prioridad de luchar hasta el final para darles una alegría después de un año que no fue el mejor y seguramente este título podría darles un final de año con mucha alegría", concluyó.

