¿Cuáles son los mejores países para visitar?; Ecuador aparece en la lista de la revista Ceoworld

A principios de enero de 2025, <b>la revista Condé Nast Traveler otorgó a Ecuador el puesto 20 en un ranking de los <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/paises-mas-bonitos-del-mundo target=_blank>países más bellos del mundo</a></b>. Para la clasificación se consideraron la belleza natural,<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/galapagos target=_blank></a><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/amazonia target=_blank></a> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/ofertas-ecuador-multiplican-cuatro-dias-black-friday-DD10466140 target=_blank></a></b>