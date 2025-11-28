Curiosidades
28 nov 2025 , 12:26

¿Cuáles son los mejores países para visitar?; Ecuador aparece en la lista de la revista Ceoworld

La región Insular, Costa, Sierra y Amazonía de Ecuador conquistan por su naturaleza y encanto.

   
    Isla San Cristóbal, Parque Nacional Galápagos. ( Tomado del Ministerio de Turismo de Ecuador )
Ecuador está entre los mejores países para visitar en tu vida, según la revista Ceoworld, que hizo una encuesta a 295 000 sus lectores para definir los mejores lugares. El resultado, publicado en mayo de este año, fue un ranking de 67 países para visitar y Ecuador se encuentra en el puesto 34.

La revista Ceoworld es conocida por su prestigio e influencia en el mundo, cubre temas de tecnología, estrategia, gestión, finanzas y banca, estilo de vida, viajes y lujo. Aproximadamente cuenta con 12,4 millones de lectores en todo el mundo.

Los aspectos analizados por esta revista para el ranking fueron el clima, costo de vida, salud y residencia. Ecuador obtuvo 52,83 puntos, superando a Islandia, Alemania, Austria, Finlandia, Colombia.

Tailandia, Grecia, Indonesia, Portugal y Sri Lanka lideran la lista. De Latinoamérica, aparecen por encima países como Perú, Argentina y Brasil.

Ecuador también es considerado como uno de los países más bellos

A principios de enero de 2025, la revista Condé Nast Traveler otorgó a Ecuador el puesto 20 en un ranking de los países más bellos del mundo. Para la clasificación se consideraron la belleza natural, patrimonio cultural y lugares emblemáticos. Ecuador destacó por la biodiversidad de las Islas Galápagos de los Andes y de la Amazonía, sobre todo por las especies endémicas y los ecosistemas andinos.

