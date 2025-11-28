¿Cuáles son los mejores países para visitar?; Ecuador aparece en la lista de la revista Ceoworld

Ecuador está entre los mejores países para visitar en tu vida, según la revista Ceoworld, que hizo una encuesta a 295 000 sus lectores para definir los mejores lugares. El resultado, publicado en mayo de este año, fue un ranking de 67 países para visitar y Ecuador se encuentra en el puesto 34.

La revista Ceoworld es conocida por su prestigio e influencia en el mundo, cubre temas de tecnología, estrategia, gestión, finanzas y banca, estilo de vida, viajes y lujo. Aproximadamente cuenta con 12,4 millones de lectores en todo el mundo.

Los aspectos analizados por esta revista para el ranking fueron el clima, costo de vida, salud y residencia. Ecuador obtuvo 52,83 puntos, superando a Islandia, Alemania, Austria, Finlandia, Colombia.

Tailandia, Grecia, Indonesia, Portugal y Sri Lanka lideran la lista. De Latinoamérica, aparecen por encima países como Perú, Argentina y Brasil.