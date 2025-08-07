Revelan la identidad del cadáver encontrado en la casa donde vivió Gustavo Cerati

En mayo de 2025, un hallazgo estremecedor sacudió a Buenos Aires. En la casa donde vivió Gustavo Cerati, apareció un cuerpo en avanzado estado de descomposición.

Los restos fueron encontrados enterrados bajo una medianera, luego de que parte del terreno lindero se desprendiera accidentalmente, dejando el cadáver al descubierto. Aunque la noticia generó un gran revuelo en su momento, la identidad del joven permaneció como un misterio, hasta ahora. Lea: Hallan huesos humanos en casa donde vivió Gustavo Cerati en Buenos Aires

¿De quién era el cadáver?

En los últimos días, las autoridades confirmaron que los restos pertenecen a Diego Fernández Lima, un adolescente de 16 años desaparecido en 1984. El hallazgo, ocurrido durante unas obras en la propiedad del músico, reactivó el interés público sobre el caso y sumó un capítulo inesperado a la historia del lugar. Lea: ¿El rock latino está en el baúl del olvido? Siete artistas del rock latino que inmortalizaron el género El Equipo Argentino de Antropología Forense logró identificar al joven tras un minucioso trabajo de laboratorio. Entre los restos, según detalló Infobae, se encontraron:

Una media conteniendo fragmentos de posibles restos óseos humanos.

Un fragmento de tela.

Fragmentos varios que se correspondían con partes constitutivas de un calzado.

Una llave.

Un llavero de color naranja.

Un fragmento de reloj, con inscripción Casio.

Una etiqueta de prenda de vestir.

Un dije con inscripciones en idioma extranjero (serían grafías chinas o japonesas a determinar).

Además de esto, las lesiones punzocortantes en el torso y cortes en el fémur indicaron una muerte violenta.

Fotografía de Diego Fernández Lima publicada el día de su deparación. ( )