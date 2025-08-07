Mundo
07 ago 2025 , 14:08

Revelan la identidad del cadáver encontrado en la casa donde vivió Gustavo Cerati

Una propiedad que perteneció al músico fue el escenario del hallazgo de un cuerpo en estado de descomposición, lo que ha generado conmoción y múltiples especulaciones.

   
    El cadáver corresponde a un ciudadano argentino declarado desaparecido hace 30 años.( Ecuavisa )
En mayo de 2025, un hallazgo estremecedor sacudió a Buenos Aires. En la casa donde vivió Gustavo Cerati, apareció un cuerpo en avanzado estado de descomposición.

Los restos fueron encontrados enterrados bajo una medianera, luego de que parte del terreno lindero se desprendiera accidentalmente, dejando el cadáver al descubierto.

Aunque la noticia generó un gran revuelo en su momento, la identidad del joven permaneció como un misterio, hasta ahora.

¿De quién era el cadáver?

En los últimos días, las autoridades confirmaron que los restos pertenecen a Diego Fernández Lima, un adolescente de 16 años desaparecido en 1984.

El hallazgo, ocurrido durante unas obras en la propiedad del músico, reactivó el interés público sobre el caso y sumó un capítulo inesperado a la historia del lugar.

El Equipo Argentino de Antropología Forense logró identificar al joven tras un minucioso trabajo de laboratorio. Entre los restos, según detalló Infobae, se encontraron:

  • Una media conteniendo fragmentos de posibles restos óseos humanos.
  • Un fragmento de tela.
  • Fragmentos varios que se correspondían con partes constitutivas de un calzado.
  • Una llave.
  • Un llavero de color naranja.
  • Un fragmento de reloj, con inscripción Casio.
  • Una etiqueta de prenda de vestir.
  • Un dije con inscripciones en idioma extranjero (serían grafías chinas o japonesas a determinar).

    • Además de esto, las lesiones punzocortantes en el torso y cortes en el fémur indicaron una muerte violenta.

    Fotografía de Diego Fernández Lima publicada el día de su deparación.
    Fotografía de Diego Fernández Lima publicada el día de su deparación. ( RRSS )

    La pista clave llegó cuando un familiar relacionó la noticia con la desaparición de su tío en Belgrano. Una muestra genética tomada a la madre de Diego confirmó la identidad.

    El caso, cerrado ahora desde la ciencia, permanece abierto en el plano judicial: la familia aún busca respuestas sobre las circunstancias y los responsables de la muerte del adolescente.

