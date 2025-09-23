Mundo
La OTAN insta a Rusia a detener escalada de violaciones aéreas

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó este martes en una rueda de prensa tras una reunión solicitada por Estonia para consultar sobre la violación de su espacio aéreo el 19 de septiembre por tres aviones rusos MiG-31 que la incursión de tres cazas rusos en el espacio aéreo estonio el pasado viernes no fue a más al no suponer una “amenaza inmediata”, pero advirtió a Rusia de que la Alianza defenderá “cada centímetro de su territorio”.

   
La OTAN urgió el martes a Rusia a detener la escalada de violaciones del espacio aéreo en su flanco oriental, después de que la alianza mantuviera conversaciones urgentes sobre la intrusión de cazas de combate sobre Estonia.

"Rusia es plenamente responsable de estas acciones, que suponen una escalada, entrañan un riesgo de error de cálculo y ponen vidas en peligro. Deben terminar", afirmaron los 32 miembros de la alianza militar en un comunicado.

La OTAN subió el tono después de tres incursiones de drones o aviones de combate rusos en su espacio aéreo en menos de dos semanas.

Los 32 países de la alianza "utilizarán, respetando el derecho internacional, todos los medios militares y no militares que consideren necesarios para defenderse y eliminar cualquier amenaza", añadieron tras una reunión a nivel de embajadores del Consejo del Atlántico Norte, la mayor instancia política de la Alianza.

Tres aviones de combate rusos entraron el viernes en el espacio aéreo estonio y permanecieron allí durante 12 minutos, lo que provocó las protestas de la OTAN y la Unión Europea contra una nueva "provocación" rusa. Moscú por su parte negó cualquier violación.

Esta incursión se produce después de que Polonia, también miembro de la OTAN, informara a principios de septiembre de que drones rusos habían violado repetidamente su espacio aéreo durante un ataque contra Ucrania. Varsovia condenó lo que calificó de "agresión".

