Maduro envía carta a Trump y ofrece diálogo en medio de la escalada de tensiones

Maduro niega las acusaciones de narcotráfico y propone una conversación directa y franca con el enviado especial Richard Grenell, mientras Estados Unidos continúa su despliegue militar en el Caribe.

   
    Fotografía cedida por el Palacio de Miraflores que muestra a Nicolás Maduro( Foto de EFE )
Nicolás Maduro, ha enviado una carta a su homólogo estadounidense, Donald Trump, en un intento por rebajar la escalada de tensiones y abrir un canal de diálogo directo. La carta, fechada el 6 de septiembre y compartida por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, llega días después de que un ataque estadounidense causara la muerte de al menos 11 venezolanos a bordo de una embarcación.

En la carta, Maduro niega "rotundamente" cualquier vínculo con el narcotráfico, calificando las acusaciones de "noticias falsas" y proponiendo una "conversación directa y franca" con el enviado especial Richard Grenell. El mandatario afirma que Venezuela es un "territorio libre de producción de drogas" y que los señalamientos de la Casa Blanca buscan justificar un conflicto armado.

Esta propuesta de diálogo se produce en un contexto de creciente presión militar por parte de Estados Unidos, que ha desplegado buques de guerra, aviones de vigilancia y submarinos en el mar Caribe. El gobierno de Trump ha justificado el despliegue como una operación contra el narcotráfico, acusando a Maduro de ser uno de los mayores narcotraficantes del mundo y de liderar una red criminal para inundar Estados Unidos de cocaína y fentanilo.

  • Primera carilla de la carta de Maduro a Trump
    Primera carilla de la carta de Maduro a Trump ( Foto web )
  • Segunda carilla de la carta de Maduro a Trump
    Segunda carilla de la carta de Maduro a Trump ( Foto web )
  • Tercera carilla de la carta de Maduro a Trump
    Tercera carilla de la carta de Maduro a Trump ( Foto web )

A pesar de los ataques y la retórica beligerante de la Casa Blanca, el presidente Trump se ha mostrado ambiguo ante la propuesta de Maduro. Cuando se le preguntó si había recibido la carta, respondió de forma evasiva: “Ya veremos qué pasa con Venezuela”. Aunque Grenell se ha reunido con Maduro en varias ocasiones en el pasado para negociar la liberación de ciudadanos estadounidenses, hasta el momento no se ha confirmado si se abrirá un nuevo canal de comunicación.

La respuesta de Venezuela a la presión estadounidense no se ha limitado a la diplomacia. El país ha realizado ejercicios militares, ha movilizado a su milicia y ha exhibido sus aviones de combate de fabricación rusa como una muestra de fuerza. Esta estrategia dual —una mano tendida para el diálogo y otra en señal de preparación militar— refleja la complejidad de la situación, donde la tensión entre ambas naciones continúa en aumento.

