La Torre Eiffel se ilumina con las banderas de Israel y Palestina en un gesto de paz

El pasado domingo, la icónica Torre Eiffel se iluminó con las banderas de Israel y Palestina, un gesto simbólico del ayuntamiento de París para respaldar la iniciativa del gobierno francés de reconocer oficialmente el Estado palestino. El acto busca enviar un mensaje de paz y reconciliación en medio de la creciente tensión internacional y el conflicto en la Franja de Gaza.

El ayuntamiento de la capital francesa emitió un comunicado en el que explicó el significado de la iluminación. "París apoya la iniciativa presentada ante la ONU por el presidente de la República Francesa para el reconocimiento del Estado de Palestina. Y reafirma su compromiso con la paz, que pasa más que nunca por la solución de dos Estados", se lee en el mensaje difundido en redes sociales.

Este gesto se produce en vísperas de la 80.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, donde se espera que Francia anuncie formalmente su decisión de reconocer a Palestina como nación. Con ello, se sumarían a una lista de países que han dado este paso en los últimos días, como el Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal, en un esfuerzo por presionar por una solución pacífica al conflicto en Oriente Medio.

La iluminación de la Torre Eiffel con las banderas de ambos pueblos, unidas por la imagen de una paloma, busca que se entienda que la coexistencia pacífica y la seguridad de ambas naciones es la única vía para lograr una paz duradera. El acto refleja el deseo de la comunidad internacional de ver una solución que ponga fin a la masacre en Gaza.

El conflicto en la región se ha intensificado en las últimas horas, con el ejército de Israel continuando sus hostilidades a pesar de los llamados casi unánimes de la comunidad internacional.

