Mundo
19 sep 2025 , 15:08

Brasil: Detienen en Río de Janeiro un hombre disfrazado de El Chavo del 8 por posesión de drogas

Un hombre de 24 años fue detenido en Río de Janeiro, Brasil, por posesión de droga. El hombre estaba vestido como el personaje mexicano El Chavo del 8.

   
Un hombre de 24 años fue detenido en la ciudad de Río de Janeiro mientras estaba disfrazado como El Chavo del 8, el famoso personaje creado por Roberto Gómez Bolaños. Lo que comenzó como una detención por posesión de drogas rápidamente se convirtió en una situación que sorprendió a todos por la actitud del detenido, quien, a pesar de la seriedad del arresto, comenzó a imitar al personaje de la televisión en medio del procedimiento policial.

El arresto ocurrió en el popular barrio de Lapa, conocido por su vida nocturna y sus calles llenas de turistas. Según las autoridades, el hombre fue detenido cuando un agente de seguridad le pidió una inspección de rutina. Durante el proceso, los oficiales encontraron una cantidad no especificada de droga en su poder. Sin embargo, lo que llamó la atención de todos fue que el detenido, en lugar de mostrar arrepentimiento o nerviosismo, comenzó a hacer gestos y sonidos característicos del Chavo del 8.

Mientras los policías lo escoltaban, varias personas presentes en el lugar comenzaron a grabar la escena con sus teléfonos móviles. En el video que circuló rápidamente por las redes sociales, se puede ver al detenido con una camiseta verde, pantalones cortos, y tirantes, emulando al personaje de la serie. El contraste entre la gravedad de la situación y la actitud cómica del detenido ha generado una mezcla de incredulidad y desconcierto entre quienes presenciaron el hecho.

El video que fue difundido en redes sociales rápidamente se volvió viral, alcanzando miles de me gusta y compartido por lo divertido y poco común del momento.

