Televisión
26 ago 2025 , 10:49

La Chilindrina fue hospitalizada de emergencia: así se encuentra la actriz de El Chavo del 8

La recordada comediante mexicana fue hospitalizada debido a un desbalance de sodio, según informaron allegados a la actriz.

   
    María Antonieta de las Nieves alcanzó el estrellato con su interpretación de la Chilindrina, personaje de El Chavo del 8.( RRS )
María Antonieta de las Nieves, recordada mundialmente por su papel de La Chilindrina, encendió las alarmas al ser hospitalizada de emergencia en México a los 78 años.

La Chilindrina se presentó en Julio en varias ciudades del Perú.
La Chilindrina se presentó en Julio en varias ciudades del Perú. ( RRS )

¿Qué pasó con María Antonieta?

De acuerdo con la revista TVNotas, la La mítica actriz y compañera de elenco de Chespirito, presentó un deterioro neurológico acompañado de un descenso en sus niveles de sodio, lo que derivó en confusión, ansiedad y problemas para expresare.

El mismo diario detalla que el deterioro se presentó de forma notoria durante la visita de la comediante a Perú, lugar en el que tuvo dificultades para comer y expresarse de manera fluida.

Tras varios días bajo observación médica, la actriz recibió el alta hospitalaria y se encuentra en su domicilio, acompañada de una enfermera y bajo tratamiento farmacológico.

Su hija adoptiva, Verónica Fernández, aclaró a medios mexicanos que la situación está controlada:

Quote

“A mi mamá se le bajó un poquito el sodio, pero ya está bien. Aquí está, en la casa. Ella está muy bien, gracias por preguntar”.

Aunque actualmente se reporta estable, allegados a la actriz recomiendan mantenerla en vigilancia constante debido a que en los últimos meses ha enfrentado un ritmo de trabajo intenso y episodios de estrés que han afectado su salud física y emocional.

