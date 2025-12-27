Nueve detenidos en Italia por presunto envío de fondos a Hamás a través de ONG

Las autoridades llevaron a cabo un amplio operativo en la ciudad de Génova, en el noroeste de Italia que culminó con la detención de nueve personas y la intervención de tres asociaciones benéficas acusadas de canalizar fondos hacia el grupo islamista Hamás. La investigación sostiene que más de siete millones de euros habrían sido desviados a esa organización tras los ataques ocurridos el 7 de octubre de 2023.

El procedimiento fue ordenado por la justicia a pedido de la Dirección Antimafia y Antiterrorista, como parte de las acciones para frenar el financiamiento del terrorismo internacional. Entre los arrestados figura Mohammad Hannoun, señalado por los investigadores como el principal referente de Hamás fuera de Medio Oriente y responsable de coordinar la red en territorio italiano, utilizando estructuras legales de ayuda humanitaria para recaudar dinero.

Según los fiscales, el esquema funcionaba mediante asociaciones registradas en Italia que transferían recursos a entidades y destinatarios en el extranjero a través de mecanismos de triangulación financiera. Una parte sustancial del dinero, de acuerdo con la causa, terminó en Gaza y otros territorios, y habría sido destinada al apoyo de familias de militantes y personas detenidas por delitos vinculados al extremismo.

La investigación contó con cooperación de fuerzas de seguridad y autoridades judiciales de otros países europeos, lo que permitió seguir el rastro del dinero y desarticular la red. Desde el gobierno italiano destacaron que el caso evidencia cómo organizaciones aparentemente solidarias pueden ser utilizadas para fines ilícitos, y reafirmaron la política de vigilancia estricta frente a cualquier forma encubierta de financiamiento de grupos terroristas.