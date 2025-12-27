Fuerte terremoto de magnitud 7,0 estremecer a Taiwán

Un terremoto de gran intensidad sacudió la costa noreste de Taiwán la noche del sábado 27 de diciembre, convirtiéndose en el segundo evento sísmico relevante que afecta a la isla en pocos días. El movimiento telúrico fue confirmado por organismos internacionales de monitoreo y generó alarma entre la población, especialmente en las zonas costeras y en la capital.

Las autoridades meteorológicas taiwanesas informaron que el sismo alcanzó una magnitud cercana a 7,0 y tuvo su epicentro en el mar, frente al condado de Yilan, a una profundidad considerable. El temblor se produjo poco después de las once de la noche, hora local, y hasta el momento no se han reportado víctimas ni daños materiales significativos, según los servicios de emergencia del área.

El movimiento fue percibido con claridad en Taipéi, donde edificios altos se balancearon durante varios segundos, de acuerdo con reportes de medios locales. Habitantes de distintas regiones señalaron haber sentido el sismo, lo que confirma su alcance a lo largo de gran parte del territorio insular.

Taiwán se encuentra en una zona de alta actividad sísmica debido a su ubicación en el límite de placas tectónicas, dentro del llamado Cinturón de Fuego del Pacífico. En los últimos días, la isla ya había registrado un temblor de magnitud moderada en el sureste, mientras que en abril de 2024 un terremoto mucho más devastador dejó decenas de víctimas y graves daños, recordando la vulnerabilidad sísmica permanente del país.