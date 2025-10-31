Mundo
31 oct 2025 , 06:59

Nepal: Colosal avalancha cubre todo un campamento de excursionistas

Un impactante vídeo muestra cómo una muralla de nieve y hielo se desprende de la ladera norte, envolviendo el área de descanso.

   
  • Nepal: Colosal avalancha cubre todo un campamento de excursionistas
    Foto referencial de una avalancha( Matea Nikolina [Unsplash] )
Fuente:
La Nación
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

La naturaleza volvió a mostrar su fuerza más implacable en Nepal con una gigante avalancha de 55 kilómetros en el corazón del Himalaya. Durante una expedición en Nepal, un vídeo captó el instante exacto en que una enorme avalancha se desprendía de las alturas, liberando una masa enorme de nieve, hielo y rocas que descendía a gran velocidad.

El suceso, ocurrido el 26 de octubre, comenzó cuando una gigantesca pared de nieve se deslizó velozmente por la ladera norte del Annapurna I. En cuestión de segundos, la montaña liberó una fuerza tremenda. Las imágenes muestran cómo este muro blanco se proyecta cuesta abajo, arrasando todo a su paso.

El alud se originó sobre los 4.000 metros de altitud. Antes de que la nube fuera visible, los testigos sintieron la presión y el estruendo que precede el avance helado. La masa de partículas se transformó en un denso manto blanco, visible a varios kilómetros de distancia, que cubrió rápidamente la ladera y se dirigió hacia el campamento.

Leer más: EE. UU.: Senado aprueba anular los aranceles globales impuestos por Trump

La avalancha afectó de lleno al campo base norte del Annapurna, ubicado a unos 4.100 metros de altura. El área fue alcanzada por un denso aire cargado de nieve y escombros. La visibilidad se redujo a cero mientras las carpas de excursionistas y guías desaparecían bajo una masa blanca.

Afortunadamente, no se registraron heridos ni víctimas fatales. A pesar de la violencia del impacto y de cómo el campamento quedó cubierto por un espeso manto de nieve, los montañistas y guías lograron escapar ilesos. Una vez que el estruendo cesó, solo quedó el silencio sobre la décima montaña más alta del mundo.

Expertos sugieren que el aumento de la frecuencia de estos deslizamientos en el Himalaya se relaciona con el calentamiento global. Los incrementos térmicos y las precipitaciones fuera de época alteran los patrones de acumulación y fusión de la nieve, desequilibrando la estabilidad del manto nivoso y aumentando el riesgo.

El Annapurna es una de las rutas más duras del planeta, y fenómenos como este obligan a extremar los márgenes de precaución, considerar rutas de escape y estar alerta frente a los pronósticos meteorológicos extremos.

También te puede interesar: Un tribunal de Estambul ordena a un hombre pagar una pensión alimenticia para gatos a su exesposa

Temas
nieve
avalancha
fenómeno natural
alud
Nepal
Himalaya
Noticias
Recomendadas