Nepal: Colosal avalancha cubre todo un campamento de excursionistas

La naturaleza volvió a mostrar su fuerza más implacable en <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/nepal target=_blank>Nepal</a> con una gigante avalancha de 55 kilómetros en el corazón del <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/himalaya target=_blank>Himalaya</a>.</b> Durante una expedición en Nepal, un vídeo captó el instante <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/eeuu-senado-aprueba-anular-aranceles-globales-impuestos-trump-EE10360433 target=_blank></a></b>