ONU: ¿Cuál fue el aporte de la migración venezolana en Latinoamérica?

Según el informe emitido por la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, previo al Día Internacional del Migrante, los millones de migrantes venezolanos establecidos en América Latina y el Caribe son un motor de desarrollo, por su aporte al consumo de USD 10 600 millones anuales. Lea más: En 2025 las deportaciones de ecuatorianos desde Estados Unidos se redujeron en un 29 %, respecto a 2024 El Análisis de la Contribución Fiscal y Económica de la Migración Venezolana revela cómo 5,7 millones de migrantes en ocho países de la región se han convertido en un agente activo de consumo, inversión y recaudación fiscal, dinamizando sectores clave como los de la vivienda, alimentación o servicios. -Colombia

-Perú

-Chile

-Panamá

-Ecuador

-República Dominicana

-Costa Rica

-Aruba

El consumo de los migrantes ha aportado a los ochos países USD 10 600 millones

"Estamos convencidos desde la OIM que la migración es un motor de desarrollo, pero queríamos aportar información empírica para el relato positivo de la migración", y fue con ese objetivo que nació este estudio, explicó a EFE Julio Croci, oficial regional de enlace y política de esta agencia de Naciones Unidas y coordinador del informe. Lea: EE. UU.: Fin al programa migratorio de reunificación familiar para siete países, incluido Ecuador Entre los hallazgos, el más relevante fue que el consumo de estos más de 5 millones de migrantes y refugiados venezolanos en estos ocho países del total de 6,2 millones que están en la región ha aportado más de USD 10 600 millones, remarcó el argentino Croci desde la sede regional de la OIM en Panamá. En pago de impuestos, de tasas, más de USD 1 800 millones, con picos muy importantes como Colombia y Perú, con más de 500 millones de aportes, y en Chile con más de 400, mostrando además "la importancia de los procesos de regularización y de integración", detalla, al permitir al migrante abrir una empresa o una cuenta bancaria, aumentando así el consumo y la aportación en el país de acogida. Lea más: Impuesto del 1 % a remesas desde EE. UU. impactará a miles de familias ecuatorianas desde 2026 Y es que muchos Gobiernos de Latinoamérica y el Caribe han hecho esfuerzos en programas de regularización, habiendo permitido que más del 60 % de los migrantes haya accedido a un sistema de regularización migratorio o a un reconocimiento o está en trámite una solicitud de refugio, pero hay un 40 % que todavía no, por lo que existe aún la posibilidad de que aumente esa aportación.

La regularización de los migrantes venezolanos ayudo a que profesionales puedan ejercer