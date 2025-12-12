EE. UU.: Fin al programa migratorio de reunificación familiar para siete países, incluido Ecuador

<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/donald-trump-senala-gustavo-petro-sera-siguiente-lucha-contra-narcotrafico-IA10548880 target=_blank>Estados Unidos</a> </b>anunció este viernes 12 de diciembre<b> la terminación</b> de programas migratorios humanitarios de <b>reunificación familiar</b> para nacionales de<b> Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala,</b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/donald-trump-senala-gustavo-petro-sera-siguiente-lucha-contra-narcotrafico-IA10548880 target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/eeuu-ecuatorianos-son-principal-objetivo-ice-nueva-york-PA10547967 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b><b></b>