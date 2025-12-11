Mundo
11 dic 2025 , 09:43

Donald Trump dice que Gustavo Petro será el siguiente, después de Maduro

Donald Trump pone a Colombia en la mira de la operación Lanza del Sur.

   
  • Donald Trump dice que Gustavo Petro será el siguiente, después de Maduro
    Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Gustavo Petro, presidente de Colombia.( Composición Ecuavisa )
Fuente:
Agencia
user placeholder

EFE y Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

El miércoles 10 de diciembre, en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló con la prensa y declaró que Gustavo Petro será "el siguiente" después de Maduro en el conflicto contra el narcotráfico.

Lee más: Donald Trump afirma que Nicolas Maduro tiene los "días contados" y Venezuela dice que está dispuesta a "luchar"

Cuando los periodistas le preguntaron sobre el presidente colombiano, Trump dijo que Petro "ha sido bastante hostil con Estados Unidos". También afirmó que el presidente colombiano "va a tener grandes problemas si no se da cuenta" que Colombia está "produciendo mucha droga".

En septiembre de este año, el Gobierno de Estados Unidos quitó a Colombia de la lista de países que cooperan en el combate contra el narcotráfico, afirmando que Colombia "tiene fábricas de cocaína donde producen cocaína, como saben, y la venden directamente a Estados Unidos".

Lee más: Petro dice que no apoya a Nicolás Maduro, pero tampoco una invasión

La respuesta de Gustavo Petro ante la amenaza de Trump

El mismo día, miércoles 10 de diciembre, el presidente colombiano respondió a Trump indicando que está "desinformado".

"Trump es un hombre muy desinformado de Colombia. Es una lástima porque desecha el país que más sabe de tráfico de cocaína. Parece que sus interlocutores lo engañan por completo", expresó Petro en un Consejo de Ministros televisado.

Fotografía del mandatario Gustavo Petro hablando durante un Consejo de Ministros, el miércoles 10 de diciembre en Bogotá.
Fotografía del mandatario Gustavo Petro hablando durante un Consejo de Ministros, el miércoles 10 de diciembre en Bogotá. ( EFE )

Petro resaltó que durante su Gobierno, que comenzó el 7 de agosto de 2022, se registraron "1 446 combates en tierra contra las mafias" y "13 bombardeos tratando de ubicar sus jefes, muchos de estos combates con inteligencia militar compartida".

"Son 2 700 toneladas de cocaína incautadas por mi Gobierno, hasta ahora. Va a terminar la del año 2025 y todavía nos quedan meses del 26, así que vamos a aproximarnos a 4 000 toneladas", expresó el mandatario colombiano, quien dijo que esta es "la mayor incautación en la historia del mundo".

Igualmente, afirmó que nunca fue "hostil a los Estados Unidos que luchan por la libertad y la democracia", pero que no acepta "imposiciones y menos fundadas en la desinformación de personas que se dejan aconsejar de políticos colombianos aliados de las mafias o de exmilitares sobre los que recaen grandes hechos de destrucción de derechos humanos o de negocios".

Lee más: Donald Trump libera al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico

Temas
narcotráfico
Droga
Donald Trump
Gustavo Petro
Lucha contra las drogas
Donald Trump
Gustavo Petro
Mundo
Noticias
Recomendadas