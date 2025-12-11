Donald Trump dice que Gustavo Petro será el siguiente, después de Maduro

La respuesta de Gustavo Petro ante la amenaza de Trump

El mismo día, miércoles 10 de diciembre, el presidente colombiano respondió a Trump indicando que está "desinformado". "Trump es un hombre muy desinformado de Colombia. Es una lástima porque desecha el país que más sabe de tráfico de cocaína. Parece que sus interlocutores lo engañan por completo", expresó Petro en un Consejo de Ministros televisado.

Fotografía del mandatario Gustavo Petro hablando durante un Consejo de Ministros, el miércoles 10 de diciembre en Bogotá. ( )

Petro resaltó que durante su Gobierno, que comenzó el 7 de agosto de 2022, se registraron "1 446 combates en tierra contra las mafias" y "13 bombardeos tratando de ubicar sus jefes, muchos de estos combates con inteligencia militar compartida". "Son 2 700 toneladas de cocaína incautadas por mi Gobierno, hasta ahora. Va a terminar la del año 2025 y todavía nos quedan meses del 26, así que vamos a aproximarnos a 4 000 toneladas", expresó el mandatario colombiano, quien dijo que esta es "la mayor incautación en la historia del mundo".