Un migrante guayaquileño que viajaba a EE.UU. murió en un tiroteo en México

El migrante guayaquileño Israel Gómez, de 32 años, murió por un ataque armado en el exterior de una tienda de autoservicio ubicada en el municipio de Juchitán de Zaragoza, en Oaxaca, México.

¿Cómo se dio el hecho? La fundación 1 800 Migrante informó que los delincuentes armados perseguían a una mototaxi que transportaba a cuatro migrantes. Según testigos, en el sitio se dio una persecución de dos delincuentes, posiblemente coyoteros que controlan el tráfico de migrantes en la zona, y abrieron fuego.

La balacera dejó tres heridos y un ecuatoriano muerto.

El compatriota vivía en unión libre con la madre de su bebé de apenas un mes. Por temas económicos, Gómez decidió migrar hacia Estados Unidos.

Salió del Puerto Principal el 24 de noviembre. Lo hizo caminando por la selva del Darién y avanzó hasta México, en donde sucedió la tragedia. El ataque ocurrió la tarde del sábado 9 de diciembre.

“Fuimos a la oficina de la Cancillería a solicitar ayuda para la repatriación del cadáver y nos dijeron que no pueden ayudarnos porque ya es fin de año y no hay presupuesto", expresó Eugenia Franco, cuñada del fallecido.

También les dijeron que el trámite puede tomar más de dos meses y que era mejor que "nosotros mismos nos encarguemos de la repatriación". "Son totalmente insensibles, nos dieron un número de contacto de una funeraria y ahora necesitamos ayuda para traer el cuerpo de Israel”.

De su parte, William Murillo, vocero y cofundador de 1 800 Migrante, lamentó que en el nuevo Gobierno continúe trabajando la misma gente cruel que no colabora. "Si no quieren repatriar los cuerpos, entonces que lo digan. Pero sobre todo, primero que cambien la ley, mientras eso no suceda, ellos tienen la obligación de ayudar a las familias que no tienen los recursos para las repatriaciones".

La familia de la víctima es de escasos recursos. Con este asesinato, el número de ecuatorianos fallecidos que ha reportado la organización, en lo que va del año 2023, se ubica en 15.

